"Путину очень нужна встреча с Трампом": Яковенко оценил мотивы диктатора и объяснил, есть ли у России ресурсы для продолжения войны

Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины, поскольку это представляет для него большую угрозу, чем сами боевые действия. При этом резервов для продолжения войны у него достаточно.

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Об этом заявил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью OBOZ.UA. По его словам, также Путин стремится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, но не заинтересован в мире.

Яковенко отметил, что российский президент прекрасно понимает, что прекращение войны для него гораздо опаснее ее продолжения.

По его мнению, Путин полностью отдает себе отчет в реальном положении дел и понимает, что может позволить себе затяжную войну благодаря наличию значительных человеческих и финансовых ресурсов. Кремль использует как принуждение к мобилизации, так и финансовые стимулы, предлагая большие суммы за подписание контрактов. Также не исключено привлечение иностранных наемников и военных из стран типа Северной Кореи.

"Реальная ситуация такова, что у Путина есть резервы для продолжения войны. Он имеет достаточные запасы пушечного мяса, и есть реальные возможности это мясо отправлять на фронт – как с помощью денег, так и по принуждению, с возбуждением уголовных дел и предоставлением возможности выбирать: либо на фронт, либо в тюрьму. Такие возможности у Путина есть живая сила для того, чтобы дальше паковать ее в украинский чернозем, у Путина достаточно", – пояснил эксперт.

Яковенко отметил, что слухи о смерти российской экономики "явно преувеличены". Ведь денег у Путина хватает для продолжения войны. При этом у него нет возможности победить Украину, а Россия не может провести эффективное наступление, чтобы захватить какие-то крупные города, но диктатор полностью устраивает продолжать войну неопределенно долго.

"Ему абсолютно плевать на то количество россиян, которых он будет и дальше вкладывать в украинский чернозем. Но в течение 2025, 2026 и, возможно, в течение 2027 года Путин может продолжать воевать", – пояснил Яковенко.

Относительно переговоров с Западом Путин показывает заинтересованность только в создании видимости своей значимости на международной арене. В частности, он стремится к встрече с Трампом, чтобы показать себя как влиятельного глобального игрока. Однако реальной готовности к мирным договоренностям у него нет.

"Он (Путин, – реж.) очень хочет оказаться с ним в одном кадре, изобразить из себя вершителя судеб, который вместе с Трампом делит планету. Но в переговорах он, конечно, не заинтересован", – сказал Яковенко, добавив, что президент РФ готов отправить какую-нибудь "шестерку" на переговоры, но прекращать войну он не собирается.

По словам эксперта, Путин "не очень образованный и не очень умный человек", но реальная квартира ситуации его полностью устраивает. При этом человеческий ресурс для продления есть и пополняется не только самими россиянами, но и наемниками из других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, Путин боится начать переговоры о прекращении войны в Украине. Вождь Кремля проталкивает нарратив о том, что это война между Западом и Россией.

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