'Путину нельзя доверять': Рютте выразил уверенность, что в команде Трампа понимают, с кем имеют дело

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что чиновники администрации американского президента Дональда Трампа не наивны относительно намерений и действий России в ходе переговоров о завершении войны в Украине. Американцы точно знают, с кем они имеют дело.

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Как передает Укринформ, во время визита в Варшавскую школу экономики в Польше 26 марта Рютте отметил, что также имел опыт общения с российским диктатором Владимиром Путиным, когда еще был премьером Нидерландов. После этого, подчеркнул генсек, он точно знает, что главарю Кремля нельзя доверять.

"Это была ужасная катастрофа МН-17, когда Путин упорно отказывался от контактов, отказывался признать свою ответственность, делая это неприемлемым и недостойным путем. Он отказывался признать вину, чтобы продвигаться дальше. Я все еще чувствую большой гнев, когда думаю об этом. Я знаю об одной вещи: когда вы имеете дело с Путиным, – вы не можете ему доверять", – сказал Рютте.

По его словам, в Вашингтоне знают об этом и проводят переговоры по войне России против Украины "верным путем". Генсек подчеркнул, что американцы хотят "привести Украину к длительному миру".

"Эти люди опытны, они не наивны, они понимают, с кем они имеют дело. Вместе с тем, они хотят привести Украину к длительному миру. Мы все разделяем эти ощущения: сотни тысяч людей погибли или получили тяжелые ранения, многие города разрушены, и продолжение этого неприемлемо. Мы должны это остановить. Именно поэтому я благодарен за его (Трампа. – Ред.) лидерство в сломе этого тупика", – сказал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский признал, что заявления спецпредставителя президента США с Ближнего Востока Стива Виткоффа часто имеют кремлевские нарративы. Последствиями таких заявлений может быть ослабление давления Америки на Россию и это не близко к завершению войны.

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