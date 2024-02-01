Прошел один год и триста сорок дней войны. Новых карт ISW еще нет и поэтому комментировать о положении на фронте рано.

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Но вот что я сегодня обязательно прокомментирую, так это моего любимого оратора - В.В. Путина. Сегодня он заявил (цитирую по interfax.):

"Кандидат в президенты РФ Владимир Путин призвал провести международное расследование гибели военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Он отметил, что уже установлено: Ил-76 был сбит американской системой ПВО Patriot.

"Украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом, настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Но желающих официальных организаций нет", - сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами в среду.

"Кстати, надо добавить, что самолет был сбит, а это уже установлено точно, американской системой Patriot", - сказал Путин.

Именно поэтому, считает он, необходимо провести международное расследование. "Вот я пользуюсь случаем, официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства, потому что самолет сбит системой Patriot – есть конкретное место, и есть конкретное время", - отметил Путин."

Итак, фиксируем: самолет был сбит ЗРК Пэтриот и Путин согласен на международное расследование. Это важно.

Я заранее сообщаю, что я вообще не специалист в области ПВО и т.д. и поэтому не пытаюсь в чем-то обвинить Путина. Ни боже мой! Как вы могли такое подумать? Может у меня нет достаточно информации и все такое. Но! Если просто покопаться в интернете, то можно обнаружить много интересного.

Итак. Если посмотреть фотографии обломков этого Ил-76, сделанные следователями СК РФ, и приведенные на сайте rbc.ru,то видно, что они все испещрены дырками от поражающих элементов осколочной боеголовки. Такие же следы были на обломках малазийского Boeing 777 рейса МН17 сбитого 17.07.2014 в Донецкой области. Такие следы оставляет, например, ЗРК "Бук", который стреляет ракетами 9М38М1, имеющими 8000 поражающих элементов.

Работает это так: ракета подлетает к цели на достаточное для ее поражение расстояние и в этот момент происходит подрыв боеголовки, которая представляет из себя контейнер с поражающими элементами. И это облако мелких кусочков твердого металла прошивает цель, делая в ней тысячи маленьких дырочек. Это по принципу похоже не стрельбу дробью.

Такой способ стрельбы позволяет уничтожить цель, не попадая самой ракетой точно в нее, ведь для поражения достаточно попасть в значительно большее по объему пространство вокруг цели. Что, соответственно, повышает вероятность ее уничтожения.

Но ракета РАС-3 от ЗРК Пэтриот (а комплексы именно с такими ракетами были поставлены Украине) не осколочная! Это ракета прямого попадания. Об этом - вот здесь. Она стреляет по принципу пули, а не дроби.

Соответственно, если бы этот Ил-76 был сбит ракетой РАС-3 из ЗРК Пэтриот (что технически - вполне возможно), то характер повреждений на обломках самолета был бы совершенно другим.

Украину можно было бы еще подозревать в применении какого-то другого оружия. Например, того же "Бука" или еще чего-нибудь подобного. Но Путин твердо сказал: ЗРК Пэтриот, и тут уже обратной дороги нет. Теперь одно из двух: либо фотографии СК РФ - липа, либо Путину его челядь морочит голову, рассказывая сказки про ЗРК Пэтриот.

И вот тут впервые Путин совпал с Зеленским: они оба хотят международного расследования. Сдается мне, что если его провести, то открылось бы много интересного. Да вот незадача: Путин говорит, что нет желающих участвовать в этом расследовании.

Вот такая теперь репутация у России: люди (даже эксперты по оружию!) опасаются ехать туда, где царят путинская стабильность и традиционные ценности: неровен час придешь к выводу, что это сами россияне свой самолет кокнули, утром проснешься, а голова - в тумбочке.

Да, вот сегодня, пожалуй и все, что я хотел написать.

Слава Украине!🇺🇦

ХАМАС сообщил, что он думает над теми условиями перемирия, которые были предложены Израилем на встрече с посредниками в Париже. Думайте, думайте. Есть над чем подумать. Лишний месяц жизни вам не помешает, верно? Отдадите заложников - и целый месяц жизни вам гарантирован.

А потом уж как получится. Кто не спрятался - Израиль не виноват. Если найдут - то убьют. Впрочем, подписывай - не подписывай, все равно убьют. Раньше надо было думать, еще когда резню 7 октября только проектировали. А теперь уже поздно. Теперь пора уже о гуриях думать, самое время…

I❤️🇮🇱