Украинцы не простят Путина, большинство стран уже списали его со счетов, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран уже списало со счетов нынешнее руководство страны-агрессора России. Он сказал, что украинский народ никогда не простит российского диктатора Владимира Путина, который уже почти год ведет против нашего государства войну.

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Украинский лидер считает, что президент РФ ведет себя, как глава нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны. Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel.

"Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл войну, но все еще продолжал бомбить Лондон, хотя и не был глупым", – сказал Зеленский.

Политик отметил, что между Украиной и РФ есть огромная историческая и политическая пропасть. Результат мировоззрения главы Кремля – игнорирование международного права, разрушенные города и пренебрежение ко всему живому. Более того, Путину не важно, сколько людей он послал на гибель.

Зеленский сравнил его с драконом, которому нужно питаться. "Чтобы удовлетворить его аппетит, вы даете ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части", – сказал он.

Президент Украины также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России он звонил многим лидерам европейский государств и просил политиков остановить Путина и его оккупационные войска. А еще до начала войны, как отметил Зеленский, он просил Запад дать Киеву больше оружия или в качестве превентивной меры ввести против Кремля санкции.

Он также убеждал их, что борьба Украины и ее победа означает очень много и для европейских государств, поскольку, как только оккупанты окажутся на границе любой страны Европы, им придется жертвовать жизнями своих граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что Германия не проявляет инициативы в вопросе передачи оружия Украине. Поэтому ему приходится уговаривать и убеждать немецкого канцлера в острой необходимости военной поддержки.