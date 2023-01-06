Путин заявлением о ''перемирии'' хочет перебить в РФ картинку с Макеевкой – Денисенко

Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы объявлении перемирия на фронте в период Рождества является попыткой перебить в стране-агрессоре картинку с Макеевкой. Кремль пытается просто отвлечь внимание россиян от "бавовны", которая обернулась для оккупантов сотнями смертей и ранений.

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Такое убеждение выразил исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Мнением он поделился на своей странице в Facebook.

"Запрос Путина о перемирии на Рождество – это попытка внутри России перебить картинку с Макеевкой, которая начала выходить из-под контроля. Дело в том, что традиционная тактика россиян – после громких поражений засыпать эфир тысячами никчемных переговоров, – сработала", – отметил эксперт.

К тому же, считает Денисенко, уже сегодня должны обнародовать имена виновных среди захватчиков, допустивших столь сокрушительный удар ВСУ. И уже сейчас ясно, говорит он, что это будут "стрелочники вместо генералов".

"Не исключено, что это подготовка к провокациям в Лавре. Одним словом, ничего нового. Все как всегда примитивно", – заявил советник главы МВД.

Напомним: 5 января глава РФ поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня оккупационных войск в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого столкновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января.

В ответ в Офисе президента Украины напомнили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никто не поверит в прекращение Россией огня на Рождество. Ведь нелюди, которые убивают детей, бомбят роддома, пытают пленных и совершают множество других военных преступлений под руководством своего кровавого диктатора Путина, не имеют никакого отношения к христианскому празднику.

Со своей стороны расследователи InformNapalm предупредили об опасности. По их словам, существует высокая вероятность, что на праздник оккупанты взорвут несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов временно захваченных регионов.

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