'Путин выторговывает себе время': Зеленский призвал давить на Россию, чтобы ракетные удары прекратились. Видео

Президент Владимир Зеленский после очередной массированной атаки РФ на Украину отметил, что, к сожалению, не все в мире осуждают такие российские удары. Этим и пользуется диктатор Владимир Путин, выторговывая для себя время, чтобы продолжать воевать.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 6 июня. Он отметил, что россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление на себя за войну.

"Надо четко видеть задачу. Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня. Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились", – подчеркнул гарант.

Президент рассказал о ликвидации последствий атак РФ в Тернополе, Луцке, Киеве и области, на Полтавщине, Хмельнитчине, Львовщине, Черниговщине, Одесской и Сумской областях. Всего пострадали 80 человек – всем оказана помощь. К сожалению, известно и о четырех погибших – в Киеве и в Луцке.

"Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди. Погибшие в Киеве – это спасатели, которые прибыли на место после первого удара и, к сожалению, были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор – пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Циничный российский удар по обычным городам. Более 400 беспилотников, более 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. Но не все", – сказал Зеленский.

Он также проинформировал о докладе команды, которая работала в Соединенных Штатах Америки – это наши чиновники, военные, Офис президента. Они доложили о встречах, которые состоялись, и о переговорах, которые еще готовятся. Глава государства поблагодарил всех в Конгрессе, в администрации США, в американских медиа, кто понимает, что происходит и как можно завершить эту войну достойно и надежно.

"Провел также совещание подготовительное с дипломатами по мероприятиям, которые запланированы на июнь: это европейские страны, "семерка", наши партнеры в других частях мира. Все для того, чтобы Украина сохраняла независимость и чтобы наша украинская стойкость была уверенной. Спасибо", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались Киев, Луцк, Тернополь и другие города, известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков, погибли и пострадали мирные жители.

Президент Владимир Зеленский после обстрела подчеркнул, что РФ не меняет свой почерк. Он призвал мир к давлению на Кремль, который пытается уничтожить жизни украинцев.

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