Путин в разговоре с Трампом выдвинул требование для завершения войны в Украине – WP

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин требовал, чтобы Украина вывела войска с территории Донецкой области для прекращения войны. Россия якобы готова взамен частично выйти с Запорожской и Херсонской областей.

Об этом, ссылаясь на источники, заявило издание The Washington Post. Отметим, что публично американская, украинская либо же российская стороны подобные условия не подтверждали.

Что узнали журналисты о переговорах

Собеседники издания утверждали, что во время встречи в пятницу в Вашингтоне спецпредставитель главы США Стив Уиткофф якобы давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донетчины России, аргументируя это тем, что "регион в основном русскоязычный".

Войска Путина на протяжении 11 лет безуспешно пытались завоевать эту область. Украинские воины наростили значительную оборону на Донетчине, считая эти земли серьезным оплотом против быстрого продвижения России дальше на запад.

"Внимание Путина к Донетчине свидетельствует о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа относительно потенциального заключения соглашения", – указали в СМИ со ссылкой на неназванные официальные лица.

В ходе телефонного разговора российский лидер якобы заявил о готовности частично отступить с Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой. Неясно, как много территории предлагал "отдать" Путин.

В WP считают, что эти территориальные требования Москвы немного меньше, чем условия, которые звучали в августе на саммите Трампа и Путина в Анкоридже (штат Аляска). Некоторые представители Белого дома представили это как прогресс, но Украина и Европа другого мнения.

По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, украинцы вряд ли согласятся на это предложение.

"Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен на ничто", – объяснил дипломатический сотрудник.

– 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После этого американский лидер анонсировал встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

– Кроме того, президент США резко передумал продавать Украине ракеты Tomahawk и призвал обе стороны остановиться на текущей линии огня. "По моему мнению, они должны немедленно прекратить войну. По линии боевого соприкосновения – где бы она ни проходила. Иначе это слишком сложно. Ты никогда не сможешь разобраться", – признался Трамп.

