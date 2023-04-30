'Путин в Кремле аплодирует': Порошенко объяснил полякам, почему блокирование украинского экспорта выгодно пророссийским силам

Проблему с украинским аграрным экспортом в страны ЕС нужно немедленно решать, и это только вопрос денег. Это можно сделать либо из-за дотации фермерам, либо из-за выкупа украинского зерна Еврокомиссией для гуманитарных нужд.

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Об этом сказал Петр Порошенко в интервью на польском телеканале TVP World. Он отметил, что Путин в Кремле аплодирует, видя споры между союзниками.

"У нас есть два варианта: или компенсировать польским фермерам определенную часть убытков, потому что это не сравнить с потерями украинского народа. Я хочу пригласить польских журналистов поехать вместе со мной на поле боя и своими глазами увидеть, что там происходит", – сказал пятый Президент.

"Или нам просто нужно закупить какую-то часть украинского зерна, чтобы доставить его на Ближний Восток, в Африку, мы должны это делать, а не создавать проблемы. Потому что когда я ехал из Киева в Катовице, я видел длинные-длинные очереди украинских грузовиков". И даже когда им заявили, что польский транзит уже открыт, это всего несколько грузовиков в день, что не решает проблемы", – отмечает Порошенко.

"Мы должны быть решительными. Мы должны найти решение на уровне Европейской комиссии. Мы точно не ожидаем от Польши какой-либо проблемы, а ожидаем, что Польша будет выступать за это".

Я дал свои советы польским чиновникам, и мы пытаемся давать те же советы еврокомиссарам, как это делать, но нам нужно сделать это срочно», – подчеркнул Петр Порошенко.

"Мы не должны давать пропутинским силам использовать этот спор в свою пользу. Путники в кремле аплодируют этой дискуссии, я уверен", – говорит пятый Президент.

"Это было, честно говоря, достаточно неожиданно для нас, потому что если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это просто расходы, а фермерам нужно компенсировать убытки, вот и все", – отмечает Порошенко.

"У меня были встречи со многими президентами Польши, начиная с Александра Квасьневского и заканчивая Брониславом Комаровским, и очень хорошая встреча с Анджеем Дудой. И каждый раз время, когда бываю в резиденции, вижу лозунг "За нашу и вашу свободу". Сейчас это утверждение очень актуально", – резюмирует Порошенко.