Когда хотят дать информацию, говорят конкретно, а вот если хотят придать себе веса, то, как правило, обобщают. К примеру, "я на Аляске" - это конкретика, а "я в Соединённых Штатах" - это немного обобщение. Аналогично "я в Польше" - информация, а "я в Евросоюзе" - это уже про вес, хотя для умеющих "переводить" понятно, что ЕС в таком случае это или Польша, или страна Балтии, ведь о Франции, например, сказали бы не "Евросоюз", а "Франция".

Видео дня

Так же надо переводить с русского.

Ибо, когда Путин своим песковым ртом говорит, что для сотрудничества с США не обязательно сначала завершить войну с Украиной (он это называет "урегулировать Украину"), поскольку можно было бы уже сейчас принести "много выгоды американскому бизнесу", это на самом деле означает: ТРАМП, СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?

В своём же другом выступлении тот же Путин тем же ртом тому же Трампу рассказал, что Россия не может быть бумажным тигром, потому что, мол, она вообще не тигр, а медведь, однако же бумажных медведей не бывает.

Напомню в этой связи, что медведь - это для России не просто символ страны. Это ещё и символ правящей партии "Единый мордор", а также обязательная основа фамилии либо имени любого, кому доверяет глава государства, например - путинского кума МЕДВЕДЧУКА и почти всех путинских премьеров: МИХАИЛА касьянова, МИХАИЛА фрадкова, дмитрия МЕДВЕДЕВА (ему даже доверили побыть до этого президентом), наконец - МИХАИЛА МИШУСТИНА, то есть медведя в квадрате.

С учётом такой самобытной мордореальности, а также тщательной имитации доверия Путина к действующему президенту США (хотя тот якобы ошибся насчёт зверя) седоусая клювополость обратилась со своим вопросом о стоимости именно к МИШЕ Трампу.

Мир ожидает реакции.