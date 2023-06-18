Пєсков: Задача демілітаризації фактично "багато в чому виконана". Усе менше і менше Україна свою зброю використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу.

Видео дня

У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи.

Ось чому ми праві, коли кажемо партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом. Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде.