Коротко о выступлении Путина

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1. Ничего нового мы не услышали - он как считал Украину частью своей недоимперии, так и считает. Надо понять, что эта болезнь не лечится и маразм только от месяца к месяцу будет усиливаться.

2. Российский вождь считает, что у него открылось окно возможностей для наступления на Сумы и не только. Этому способствует Трамп и Белый Дом (давайте уже наконец говорить откровенно). Бездействие Вашингтона и откровенное переключение внимания на другие темы считывается Путиным как молчаливое согласие делать с Украиной что-угодно.

3. Когда Путин говорит, что не хочет капитуляции Украины, он именно ее и хочет. Потому что есть вера, что это можно сделать именно сейчас (см.пункт 2).

4. Психологическое давление на украинское общество будет усиливаться из-за увеличения обстрелов тыла. По замыслу Кремля, теперь можно любую эскалацию объяснять тем, что, мол, Украина готовила "грязную бомбу". Это римейк, который мы слышали в 22-м. Ситуация с Ираном стала еще одним аргументом для Путина говорить о превентивных мерах. И поэтому я считаю, что в какой-то момент они могут пойти на такую глупость, если до августа не смогут достичь значительных тактических успехов. Опять-таки с целью психологического давления.

5. Путин реально надеется на уменьшение поддержки Украины, отсутствие американских вооружений и постепенный дрейф Европы в объятия России.

Все эти риски были очевидны еще в прошлом году. Но наша домашняя работа не была сделана полноценно, что сейчас будет чувствовать как фронт, так и тыл.

Ближайшие месяцы будут очень тяжелыми.

Наша задача - как я ее себе вижу - выстоять и сохраниться до начала смены трендов в американской политике. Это, очевидно, должно произойти уже с нового года. И параллельно - надо уже сейчас Офису быстро запускать изменение внутренних процессов на разных уровнях, потому что докручивание гаек в тысячах различных кейсах может сорвать резьбу (казалось-писалось о них достаточно).

А линейность запущенных сейчас процессов и инертность внутриполитической машины не предусматривает ни быстрого мира, ни быстрой остановки врага.

Сори, что без оптимизма.