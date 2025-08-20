Путин проиграл в попытке расколоть Запад: Порошенко сказал, что заставит диктатора согласиться на прекращение огня

Российский диктатор Владимир Путин не планирует заканчивать войну, и только совместная позиция Украины, Европы и Соединенных Штатов может заставить агрессора согласиться на прекращение огня.

Об этом сказал Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC. Его цитирует сайт "Европейской солидарности".

"Мы не сомневаемся, что без сильной позиции наших партнеров из Европейского Союза, из НАТО, из Соединенных Штатов путин не собирается останавливать войну. Но сейчас, после саммита в Анкоридже, после саммита в Вашингтоне мы по крайней мере имеем серьезные надежды, что это возможно", – сказал Порошенко.

"Это точно то, чего путин не хочет. Это потому, что путин хочет убивать украинцев. путин хочет захватить Украину. На Полтавщине, в Черниговской области, в Одессе каждую ночь мы имеем атаки беспилотников, баллистических ракет. Это еще одно доказательство того, что нам срочно нужно безоговорочное, сильное, всеобъемлющее и всестороннее прекращение огня. Это можно ввести в течение часа. А трюк Путина о долгосрочном мирном соглашении с непредсказуемыми результатами – это не то, что мы ищем", – считает пятый президент.

"Я имею право так говорить, потому что имею опыт таких же переговоров с путиным с 2014 года. Я думаю, что это была наша победа, победа Украины, победа нормандского формата с участием Соединенных Штатов, что мы смогли достичь прекращения огня в конце 2014-го – начале 2015-го года в рамках Минского процесса", – напомнил Порошенко.

Он также отметил, что Путину до сих пор не удалось достичь своей цели и расколоть Запад.

"Какой была цель путина? Разделить весь Западный мир. Разрушить все попытки единства и солидарности. И он проиграл. Вашингтонский саммит, возможно, впервые, или это был достаточно редкий факт, когда все европейские лидеры вместе с лидером Соединенных Штатов, вместе с украинским президентом продемонстрировали единство с Украиной, трансатлантическое единство. И это дает нам сильную надежду. Это делает нас сильнее", – считает Порошенко.

Он также добавил: участие Украины в формате НАТО – это самый дешевый и эффективный способ остановить войну.