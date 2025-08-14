Путин попытается обмануть Трампа, прикрываясь 'мирным планом', – Болтон

Российский диктатор Владимир Путин начинает мирные переговоры с определенной целью. Он будет пытаться убедить президента Дональда Трампа в готовности к миру, независимо от того, действительно ли он хочет этого.

Так считает бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пишет The Hill. Он добавляет, что Путин попытается убедить Трампа и вернуть его на свою сторону.

"Я думаю, что инициатива принадлежит Путину. И я думаю, что он будет пытаться показать Трампу, что у него есть мирный план. И что он искренен. Хотя я не думаю, что это будет так", – сказал Болтон в эфире CNN.

Политик добавляет, что Путин использует эту встречу, чтобы склонить Трампа в свою пользу, но он утверждает, что российскому лидеру это будет нелегко.

"По моему мнению, намеренно или непреднамеренно Путин действительно разозлил Трампа, мягко говоря, но он попытается использовать свою подготовку в КГБ, чтобы вернуть его благосклонность. И я думаю, что это может предусматривать переговоры. Знаете, есть дипломатический термин, который говорит: "Ну, мы на самом деле не ведем переговоры, мы обмениваемся мнениями". Поэтому они обмениваются мнениями относительно таких вещей, как территория и подобные вопросы, и это может стать достаточно конкретным", – резюмировал Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава РФ Владимир Путин готов заключить соглашение о завершении войны против Украины. Он допустил, что угрозы санкциями могли повлиять на решение Кремля добиваться переговоров.

В пятницу, 15 августа, Трамп проведет встречу с Путиным на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Саммит начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

Предварительно сообщалось, что в четверг самолет с Путиным уже вылетел в Анкоридж. С собой кремлевский диктатор повез целую делегацию, в состав которой, в частности, вошли его помощник Юрий Ушаков, переговорщик Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Ожидается, что саммит начнется с разговора Трампа и Путина тет-а-тет с участием переводчиков, затем состоятся переговоры в составе делегаций.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп во время встречи с Путиным планирует задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции, но готов это сделать, так же как и привлечь другие инструменты, сказала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг в Лондоне встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры скоординировали позиции накануне предстоящего саммита на Аляске и обсудили гарантии безопасности для Украины.

