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Виктор Шлинчак
Виктор Шлинчак
Председатель правления Института мировой политики

Блог | Путин планирует расконсервировать еще один конфликт, чтобы отвлечь мир от Украины

Путин планирует расконсервировать еще один конфликт, чтобы отвлечь мир от Украины

Похоже, Путин на следующей неделе планирует "расконсервировать" еще один конфликт, чтобы отвлечь внимание от Украины и под выборы "продать" своему "глубинному народу" хоть какую-то победу.

На 28 февраля в Приднестровье запланировано проведение съезда так называемых депутатов всех уровней. На нем планируется принятие обращения в Москву по поводу присоединения сепаратистского региона к РФ.

Это мероприятие будет проходить за день до обращения Путина в Федеральное собрание. Не исключено, что в тексте может быть зафиксировано намерение в очередную "аннексию".

Как сообщают молдавские СМИ, недавно в Тирасполе был организован протест против так называемого экономического давления со стороны Молдавии. Ничего не напоминает?

Путин планирует расконсервировать еще один конфликт, чтобы отвлечь мир от Украины
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