Переговоры о перемирии идут с 2014-го года, нападение в 22-м произошло во время "всеобъемлющего перемирия".

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Путин остановится только там, где его остановят.

Единственное условие, которое побуждает Путина к переговорам - когда количество уничтоженных оккупантов станет значительно больше тех, кого набирают на войну.

Единственная линия разграничения, которая возможна - устойчивая эшелонированная оборона украинских войск, которую надо построить.

Единственное преимущество, которое может быть у Украины - не количество техники и людей, а качество их применения, организации и управления.

Единственные гаранты безопасности, которые будут защищать Украину - украинские воины.