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Блог | Путин остановится только там, где его остановят
Переговоры о перемирии идут с 2014-го года, нападение в 22-м произошло во время "всеобъемлющего перемирия".
Путин остановится только там, где его остановят.
Единственное условие, которое побуждает Путина к переговорам - когда количество уничтоженных оккупантов станет значительно больше тех, кого набирают на войну.
Единственная линия разграничения, которая возможна - устойчивая эшелонированная оборона украинских войск, которую надо построить.
Единственное преимущество, которое может быть у Украины - не количество техники и людей, а качество их применения, организации и управления.
Единственные гаранты безопасности, которые будут защищать Украину - украинские воины.
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