'Украина не убивает гражданских': Зеленский – об ответах на атаки врага и факторе, который может остановить войну

Украина не убивает гражданских россиян. Мы отвечаем и бьем по военным и энергетическим объектам, которые, в частности, продают энергоресурсы.

Такое заявление сделал в понедельник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский. Он также рассказал об ответах на атаки врага и факторе, который может остановить войну.

"Войну может остановить только давление. Давление – оно многовекторное. Давления западных стран не хватает на сегодня. И единства в этом давлении также не хватает. Больше давления от США, больше давления от Европы. Глобального Юга мы пока даже не чувствуем – их давления на Россию, чтобы они остановились. И второй вектор – это именно российское общество. Они убивают нас. Им не может быть комфортно. И когда им не будет комфортно, они начнут задавать вопросы своему руководству", – отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Россия продает свои энергоресурсы, а затем использует эти деньги исключительно на войну. Поэтому Украина делает абсолютно справедливые шаги.

"Мы бы с удовольствием этого не делали, мы бы с удовольствием хотели, чтобы не было войны, но "русские" этого не хотят. Пока что", – добавил украинский лидер.

Президент также отметил, что "русские" не понимают цену всех этих блэкаутов, всех вызовов, которые испытывают граждане Украины и проходят во времена этой войны.

"И здесь вопрос даже не к их морали, которой нет, а вопрос к физическому ощущению. Украина не убивает гражданских людей. Но они должны понимать цену этого", – резюмировал президент.

Напомним, что 6 октября Россия нанесла очередной удар по мирной инфраструктуре Украины. На этот раз под атакой оказалась Черниговская, Донецкая и Харьковская области. В результате после попаданий в энергетические объекты в некоторых громадах было отключено электроснабжение.

OBOZ.UA сообщал, что по Украине начали распространяться фейковые сообщения о якобы экстренных отключениях света, стилизованные под официальные сообщения, но сейчас энергосистема стабильна и ограничений нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять информацию исключительно на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго.

