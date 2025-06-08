Путин не хочет заканчивать войну, но большинство войн заканчивались несмотря на позицию агрессора, – Зеленский

Государство-агрессор Россия не хочет останавливать войну против Украины, потому что не чувствует давления. Впрочем, большинство войн заканчивались несмотря на позицию агрессора.

Видео дня

"Путин хочет вернуть себе могущество Советского Союза. Это невозможно. Но я не уверен, что есть люди, которые способны ему это объяснить... И чтобы достичь цели, ему нужно достичь этого прежде всего с Украиной", – сказал президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Он отметил, Украина для диктатора Путина – стратегическая цель. И когда партнеры нашей страны дают сигналы слабости, неуверенности, российский глава это чувствует.

"Закончить войну без поражения Украины – это поражение для него. Поверьте, мы понимаем ментальность россиян гораздо лучше, чем Соединенные Штаты Америки... Мы с ними соседи. Это многолетнее соседство, это разное соседство, включая войны. Мы понимаем их", – пояснил президент Украины.

Зеленский уверен, что россияне из-за прагматизма могут закончить войну – если на них надавить. Но тогда встанет вопрос, а на какой срок они ее прекратят. Из этого вытекает второй вопрос – гарантии безопасности для Украины. Если они будут сильными, то мир будет долговременным, но если слабыми, то речь будет идти лишь о паузе.

Дополняется...