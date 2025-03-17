'Путин не хочет мира': Порошенко призвал мир укрепить поддержку Украины

Россия не хочет мира в Украине, поскольку диктатор Владимир Путин посягает на всю территорию страны, а не только на четыре области. Москва, скорее всего, отвергнет предложение о прекращении огня, поэтому страны Запада должны объединиться ради поддержки Киева.

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Об этом в эфире CNN заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Вы не найдете никакой другой нации в мире, которая хочет мира больше, чем мы в Украине, потому что мы каждый день платим самую высокую цену в мире. Во-вторых, я полностью поддерживаю то, что Украина будет готова к немедленному прекращению огня. Я уверен, что Путин не хочет мира. Путину не нужны только четыре региона Украины, где он борется против украинского суверенитета и территориальной целостности. Путину нужно захватить всю нашу страну и весь наш народ. И я не сомневаюсь, что Путин снова сыграет, не примет и не поддержит прекращение огня", – считает Порошенко.

"Единство, включая трансатлантическое единство и в том числе единство "Большой семерки", является ключевым фактором для победы и ключевым фактором для стабильной ситуации безопасности в Европе и мире", – считает Порошенко.

Он также в очередной раз напомнил, что Украина не согласится на компромиссы по территориальной целостности и независимости.

"Это очень опасный прецедент, когда после Второй мировой войны силой в центре Европы могут изменить границу. Путин никогда не останавливается. Лучше и дешевле остановить его в Украине, чем пытаться это сделать в Балтии или Польше. Я хочу напомнить, что во время моего президентства в 2018 году мы подписали в каденцию Трампа так называемую Декларацию Помпео, она называется Крымской декларацией. Поэтому у нас есть твердая гарантия, что Соединенные Штаты никогда не смогут признать статус России в оккупированном Крыму. И я уверен, что эта Крымская декларация до сих пор действует", – сказал Порошенко.

"У нас не может быть компромисса по украинскому суверенитету и национальной идентичности. Никакого компромисса по украинской территориальной целостности, никакого компромисса по способности украинских Вооруженных сил защищать нацию, никакого компромисса по санкциям до полного внедрения мира через силу и никакого компромисса по интеграции в НАТО и ЕС. Нам нужен устойчивый мир, а не просто мир", – подчеркнул пятый президент.