Путин нарушит мирное соглашение, если Украине не предоставят гарантии безопасности, – Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал предоставить Украине гарантии безопасности. Он предостерег, что в противном случае кремлевский диктатор Владимир Путин получит возможность нарушить возможное мирное соглашение.

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Такое мнение Стармер выразил в подкасте News Agents 13 марта. В частности, он сказал, что "не удивлен" негативной реакцией россиян на предложение США о 30-дневном перемирии.

"Во-первых, мы должны сосредоточиться на крепком и безопасном мире в Украине, чего мы все хотим. Меня не удивляет, что Россия занимает такую позицию. Они достаточно ясно дали это понять. Они неоднократно заявляли об этом", – сказал Стармер.

Он добавил, что после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии был достигнут прогресс, и мяч "оказался на стороне России". Теперь на нее будет оказываться давление.

"Это хорошо, потому что Россия – агрессор. Россия – это страна, которая не соблюдает предварительные соглашения и соглашения. Мы знаем, что у Путина есть амбиции, которые трудно скрыть", – сказал глава правительства Британии.

Стармер также отметил, что сейчас нужно продолжать работу с союзниками, в частности, с Соединенными Штатами и Украиной.

В субботу, 15 марта, в Лондоне соберутся лидеры ряда стран, чтобы обсудить прогресс в вопросе достижения устойчивого мира в Украине.

"Я проведу эту встречу в субботу, чтобы собрать вместе ряд лидеров и обсудить, какого дальнейшего прогресса мы можем достичь, но при этом обеспечить прочный и надежный мир с суверенитетом и безопасностью Украины. Но это должен быть мир, при котором соглашение будет защищено, потому что мы уже имели соглашение, и оно не соблюдалось, потому что Россия просто нарушает линию", – объяснил Стармер.

Он также отметил несогласие Кремля с предложениями предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности:

"Его реакция укрепляет мою твердую уверенность в том, что если соглашение не будет защищено гарантиями безопасности, то в свое время оно его нарушит".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 марта Путин объявил, что РФ готова к прекращению боевых действий на 30 суток, однако перемирие должно быть "частью плана, ведущего к долгосрочному миру". По словам диктатора, в контексте перемирия есть ряд вопросов, которые нуждаются в "тщательном обсуждении и решении с обеих сторон".

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