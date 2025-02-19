'Очень плохая идея': вице-президент США Вэнс обвинил Зеленского в 'поливании грязью' Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду, 19 февраля, предостерег президента Украины Владимира Зеленского от нападок на американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что публичное "поливание его грязью" может иметь только обратные последствия.

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Об этом Вэнс сказал Daily Mail. Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что Трамп живет в "дезинформационном пространстве", созданном Россией.

"Идея того, что Зеленский собирается изменить мнение президента, обливая его грязью в публичных СМИ, каждый, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ борьбы с этой администрацией", – отметил Вэнс.

Он также заявил, что Зеленский получал "плохие советы" относительно того, как обращаться с новой администрацией, и последние три года ему говорили, "что он не может сделать ничего плохого".

По словам Вэнса, США любят украинский народ и восхищаются храбростью наших солдат, но считают, что эта война должна как можно быстрее завершиться.

"Такова политика президента Соединенных Штатов. Она не базируется на российской дезинформации. Она основывается на том, что Дональд Трамп, я думаю, знает много о геополитике и имеет очень сильную позицию, и имеет сильную позицию в течение очень долгого времени", – резюмировал вице-президент.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он выманил у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну. Он заявил, что украинский лидер "играл как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

Республиканец также назвал украинского президента "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа о якобы 4% доверия украинцев к нему. Он подчеркнул, что такие цифры являются частью российской дезинформационной кампании.

Также гарант высказался по поводу заявлений главы США относительно объемов помощи, предоставленных этой страной нашему государству. По словам украинского президента, ни о каких 350 или 500 млрд долларов речь не идет.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы завершить войну уже в 2025 году, но нам нужны гарантии безопасности. В то же время администрация Дональда Трампа помогла диктатору Владимиру Путину выйти из многолетней изоляции, в частности, своими переговорами с россиянами в Саудовской Аравии, которые состоялись 18 февраля.

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