Блог | Виталий Портников: Путин мечтает о Байдене

Александр Лукашенко пригласил в белорусскую столицу американского президента Джозефа Байдена и заявил о готовности организовать "трехстороннюю встречу" с участием российского президента Владимира Путина. Как видим, на встрече, которая должна бы урегулировать кризис, связанный с нападением России на Украину — в том числе с территории Беларуси, — даже теоретически не предусматривается присутствие украинского президента Владимира Зеленского.

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Лукашенко убежден, что о судьбе Украины нужно разговаривать исключительно с американским президентом. И конечно же, он транслирует не раз озвученное российскими чиновниками и самим Путиным убеждение российского президента: договариваться нужно со Штатами. Американцы должны нас уважать, они должны признать, что наше — это наше, и не лезть в нашу "зону влияния", когда мы наводим там порядок и наказываем непослушных.

Президент Байден не раз говорил, что Путин мог бы завершить эту войну за один день — просто приняв решение о выводе войск из Украины и прекращении военных действий. С точки зрения президента Путина, Байден тоже мог бы завершить эту войну за один день, просто перестав помогать Украине и потребовав от Зеленского согласиться с российским ультиматумом. То, что Украина сама может определить свою судьбу, то, что ее народ не хочет подчиниться Путину, как-то вообще не умещается ни в голове самого Путина, ни в голове Лукашенко. С их точки зрения, судьбу украинцев определяет Байден, который должен отдать Зеленскому соответствующие распоряжения. А уж задача Зеленского — воплотить решения партии в жизнь.

С точки зрения нормального человека, все это представление о мире — шизофрения чистой воды. Беда в том, что Путин продолжает жить в мире этой шизофрении, мире далекого прошлого, в котором несколько феодалов решают судьбу своих и чужих холопов и отдают распоряжения вассалам. Путин продолжает считать, что должен восстановить справедливость, которой в его понимании является Советский Союз. А уж этот Советский Союз должен на равных разговаривать с Соединенными Штатами.

И то, что современная Россия ни политически, ни экономически, ни ресурсно даже не напоминает Советский Союз, да и сам СССР (когда он был!) проиграл цивилизационное соревнование США, не смущает ни Путина, ни Лукашенко. Они — советские люди. Даже не так: они маленькие советские люди в своем понимании. И теперь, когда они стали большими и могут убивать людей тысячами, бомбить города и уничтожать собственных сограждан, они не понимают, почему Байден не относится к ним так же, как, допустим, Эйзенхауэр относился к Хрущеву, а Никсон — к Брежневу.

За нелепое стремление Путина быть вождем несуществующей страны (ну и в этой стране Лукашенко, конечно, первый секретарь ЦК республиканской партии, который очень хочет попасть в "главное" политбюро) сотни тысяч людей должны платить своими жизнями, здоровьем, перспективами и судьбой. Путин уничтожает Украину и способствует деградации России и — вместе с Лукашенко — Беларуси ради того, чтобы Байден обратил на него внимание и признал равным. В кошмаре продолжающейся уже год войны Путин мечтает даже не о капитуляции Украины, нет. Он мечтает о капитуляции Америки.