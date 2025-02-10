Маск прикрыл финансирование СМИ и других институтов гражданского общества по всему миру через USAID и грозит уничтожить Голос Америки, Свободу, Свободную Европу и т.д.. За этим решением вероятно маячит тень Кремля.

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Я не преувеличиваю значение американской помощи. Она полезна, но уничтожить путинский режим не в силах, да и не ставит такой цели. Однако Путин зациклен на этой теме и её реально боится. Дело вот в чем. КГБ еще в советские времена объявило радиостанции и организации, получающие американское финансирование, главной угрозой для СССР. Рожденные в этой стране помнят бесконечные ГБэшные истерики по поводу "вражеских голосов в эфире". Путин сформировался как личность в КГБ СССР и мыслит в рамках принятых там идеологических клише. Он уверен, что именно происки американцев, главной силы коллективного Запада подготовили "величающую геополитическую катастрофу 20 века", то есть развал СССР. И боится повторения этой ситуации в России. Путин считает, что и сейчас все протесты против политики его режима финансирует США.

Российский диктатор находится в постоянном контакте с Маском. Эти сообщения мировых СМИ они даже не пытаются опровергать. Первое, что, используя связь с Маском, стал бы добиваться повернутый на американских "подрывных институтах" Путин - это прекращение их финансирования.

Хорошо, скажите вы, но какой мотив может быть у самого богатого человека планеты исполнять желания диктатора её ржавой бензоколонки? А какой мотив был у самого богатого американца своего времени Генри Форда сотрудничать с недавним ефрейтором Гитлером? Экономически для него это было совсем не обязательно. Просто нравился ему Гитлер, и нацитская политика (в том числе антисемитская) была ему близка. Вот и ультраправому зигующему Маску нравится путинский фашизм.

Могут у него быть и другие мотивы идти навстречу Путину. Секретарь Генри Форда Эрнест Либолд был немецким шпионом и активно возбуждал в своем шефе антисемитские настроения. Так и в окружении Маска (как и Трампа) наверняка немало российских агентов влияния, которые могут обеспечивать выгодные для Кремля решения (начиная с откровенного врага Украины Дональда Трампа-младшего).