Эстония планирует создать у границы с Россией военную базу: будет действовать в режиме боевого дежурства

Эстония хочет создать в приграничном с Россией городе Нарве военную базу. Там Силы обороны страны разместят более 200 эстонских военных и союзников.

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Об этом сообщил начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, сообщает местное издание ERR. По словам генерала, Сил обороны усматривает необходимость усиления своего присутствия в Нарве.

Вахур Карус заявил об этом после консультаций с парламентскими партиями, получив положительный отклик.

"Наша цель – разместить там постоянные подразделения эстонского государства. Таким образом, мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства. Нарвитяне смогут привыкнуть к тому, что военные – часть их повседневной городской жизни, и в определенном смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотделимой частью Эстонии", – заявил начальник Генштаба.

Он уточнил, что планируется создать базу, где будут дислоцироваться различные подразделения на ротационной основе.

"Они будут нести боевое дежурство, а затем будут возвращаться, например, в Йихве или Тапа, для продолжения обычной подготовки", - пояснил генерал.

На базе для боевого дежурства будут размещаться как военнослужащие, так и призывники и резервисты.

"Если учебный цикл позволяет, отправляющееся в Нарву подразделение может взять с собой резервистов для совместного несения боевого дежурства. Ожидаемая численность личного состава - около 200-250 человек", – уточнил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии.

Как сообщал OBOZ.UA, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы считают, что прекращение огня в Украине может усугубить угрозу для балтийских стран. Они отмечают, что Россия использует это время для укрепления своей армии, перевооружения и переброски войск на северо-восточный фланг НАТО.

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