"Путин до сих пор уверен, что Запад труслив": Курносова объяснила, есть ли у Кремля "план Б"

Российская оппозиционерка Ольга Курносова убеждена, что диктатор Владимир Путин не имеет четкого "плана Б" на случай провала нынешней стратегии по войне против Украины и противостояния с Западом. В то же время в мирное соглашение она не верит.

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Об этом она заявила в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, отвечая на вопрос о возможной реакции Кремля на ультиматум, который якобы может поставить Дональд Трамп. Комментируя возможность заключения мирного соглашения в ближайшее время, Курносова подчеркнула: пока Путин остается у власти, надежды на мир – напрасны.

"На мой взгляд, нет. Пока Путин у власти, я в мир не верю. Но все возможно", - сказала она.

По ее мнению, президент РФ и в дальнейшем рассчитывает на слабость Запада и именно этим объясняется отсутствие альтернативных стратегий.

Ольга Курносова считает, что в Кремле не имеют никакого четкого запасного сценария. Основная ставка Путина – это страх, который он пытается посеять среди западных лидеров.

"Я не думаю, что у него есть план Б. Просто потому, что он до сих пор уверен, что Запад труслив, и он сейчас в состоянии его напугать. И абсолютно все то, что он делает, направлено именно на это. Если бы у него был план Б, он бы не напал на Украину", - добавила она.

На вопрос о возможных действиях США, в частности – условную атаку на Москву, Курносова отметила: даже это вряд ли изменит позицию Путина. Настоящее давление, по ее словам, возможно лишь тогда, когда оно будет направлено на личное окружение диктатора.

"Для этого надо не по Москве ударять, а по путинской резиденции в Ново-Огарево. Или по Рублевке, туда, где живет путинское ближайшее окружение. Вот это действительно может что-то изменить", - резюмировала она.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что означают последние заявления Пескова. Речь идет о словах спикера Кремля о том, что ситуация, в которой сейчас находится Россия, требует военной цензуры, поэтому, мол, российские власти правильно делают, пытаясь устранить СМИ, которые не согласны с позицией руководства РФ.

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