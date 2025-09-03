'Путин демонстрирует свою безнаказанность': Зеленский призвал к усилению давления на Россию после новой атаки врага на Украину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный удар России по украинским городам. Глава государства подчеркнул, что такими действиями российский диктатор Путин демонстрирует свою безнаказанность.

Видео дня

Зеленский отметил, что на российский террор нужен адекватный ответ мира. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

Демонстративный террор

По словам Зеленского, российские оккупанты осуществляют демонстративные террористические удары. Президент заявил, что главарь Кремля Путин таким образом демонстрирует свою безнаказанность, поэтому эти обстрелы определенно требуют реакции мира.

"Только из-за отсутствия достаточного давления, в первую очередь на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", – заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что именно о необходимости сильных мер давления на Россию будут переговоры с партнерами в эти дни. В ближайшее время состоится саммит Украина – государства Северной Европы и Балтии, по результатам которого готовится ощутимое усиление для Украины.

Также президент отметил, что вечером 3 сентября состоится двусторонний формат переговоров во Франции. Также готовится формат "коалиции желающих" и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США.

Ликвидация последствий

Зеленский рассказал, что сейчас все необходимые экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают над ликвидацией последствий российского удара. Глава государства подчеркнул, что целями российских ударов стала гражданская инфраструктура, в том числе энергетические объекты, транспортный узел, даже гаражный кооператив.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что российские обстрелы снова нанесли ущерб жилищному сектору. Только за одну ночь в разных регионах страны повреждены десятки жилых домов, идет ликвидация пожаров.

Что предшествовало

Во время визита в Китай 2 сентября диктатор России Владимир Путин заявил, что оккупанты "начали серьезно отвечать" на атаки Украины по российской энергетической инфраструктуре. Таким образом главарь Кремля фактически признался, что его армия атакует не военные объекты на территории Украины. Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак.

Напомним, 3 сентября оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Путинские войска атаковали регион крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Целью вражеской атаки стал объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме атаки "Шахедов" страна-агрессор этой ночью подняла в воздух борты стратегической авиации. Тревога распространилась почти на все области Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!