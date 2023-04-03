Московское свидание

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Вы, конечно, хорошо помните эту совсем недавнюю помпезную встречу лидеров России и Китая в Москве. Как уж тут не помнить? Информационный антураж события был крайне масштабным. С той поры прошло хоть и незначительное время, но вполне достаточное для того, чтобы можно было внимательно взглянуть на китайско-российскую политическую “случку" ретроспективно.

Квазимиротворческие порывы Пекина в преддверии визита председателя КНР к кремлевскому карлику, не особенно тщательно ретушировали традиционную китайскую недосказанность. Которая в итоге проявилась и в ходе переговоров, и после них. А тут еще очевидная агония переоцененного российского наступления в Украине и ордер МУС для Путлера... Одним словом, от этого саммита многое ждали адепты самых разных идеологических взглядов и политических позиций, которые обильно прогнозировали его исход. Наивно полагали, что многие насущные вопросы обязательно получат внятные ответы. И предрекали, надо сказать, разное. По большей части звучали, едва ли не апокалиптические опасения относительно хищного коварства Китая. Готового вероломно использовать весьма чахлую и обескровленную, но неизменно циничную и амбициозную Московию, в качестве некоего орудия в цивилизационном противостоянии с коллективным Западом. При этом никто уже давно особенно не склонен воспринимать собственно само одичавшее от шовинистических припадков “великодержавие" в качестве реальной геополитической силы. Которая была бы самостоятельно способна на что-либо кроме трусливого ядерного шантажа, лживой болтовни и тяготения к садизму.

Конечно, лидеры Китая и России два с лишним дня мусолили множество проблем, большинство из которых ими же и были созданы. Оказался ли в фокусе их внимания гаагский ордер? И да, и нет. Вероятнее всего, на эту тему они и вовсе не говорили, сделав вид, что её просто не существует. Однако поведение “великих мира сего" было нарочито ориентировано на взаимную реставрацию неоднозначного имиджа. Они непрерывно бахвалились и льстиво вылизывали друг друга. Словно боясь, что незримо присутствующий ненавистный документ МУС вдруг заговорит и вмешается в столь милую беседу. Всё в повадках переговорщиков свидетельствовало, что обстоятельства, ставшие причиной преследования Путина со стороны Международного уголовного суда, довлеют над их головами словно дамоклов меч. Одним словом, ордер, подписанный прокурором Каримом Ахмадом Ханом, вполне себе выполнил роль контрацептива, который явственно препятствовал оплодотворению российско-китайских мечтаний о мировом господстве. Впрочем, “романтика" диктаторов внешне выглядела сколь лицемерной, столь и циничной. А следовательно – вполне “успешной" через призму подобострастного придыхания оголтелой пропаганды обеих стран.

Спектакль без сюжета

И как результат - тоталитарный театр уязвленных гегемонов представил международной общественности дуэт Поднебесного и Солнцеликого в романтическом трагифарсе “харакири в четыре руки“... На мой взгляд, если бы не драматической фон российской агрессии против Украины, московское “СиПуку" диктаторов вполне могло бы восприниматься как весьма комичное кривляние людоедов. Кремлевского филателиста, коллекционирующего марки Укрпочты за последний календарный год с указанием для РФ актуальных направлений движения. И эрзац-коммуниста – кормчего особого народа на особом пути к особенному процветанию.

Почему визит Си в Мордор – это, прежде всего спектакль, ориентированный на восприятие самой впечатлительной частью наблюдателей? Друзья, ну неужели кто-то думает, что у двух огромных деспотий с протяженностью общей границы более 4200 км., одержимых марксистско-имперскими утопиями с извращенным псевдобуржуазным налетом, нет регулярной возможности обсуждать и затеивать что угодно? Дипломатические и разведывательные челноки непрерывно шастают по маршруту Москва-Пекин. Телефоны и интернет, в конце концов. Разве мог китайско-российский саммит с участием столь эгоцентричных лидеров состояться под пристальным вниманием СМИ в условиях неопределенности или отсутствия предварительной согласованности ключевых вопросов повестки?

Так что выражу абсолютную уверенность, что московский вояж Си – это, прежде всего, церемониальное мероприятие, которое ничего нового не могло поведать его главным участникам. Этакий пошлый ритуал получения сторонами взаимного удовлетворения от обмена комплиментами на публике. А кто из собеседников какими реальными мотивами и целями руководствовался – доподлинно и загодя было известно не только им самим, но и разведкам большинства передовых стран мира. Ну не было здесь ничего особо секретного! Всё находилось почти на поверхности. И лишь слегка прикрывалось завесой загадочности, обусловленной неискоренимой российской лживостью и традиционно лукавой китайской многозначительностью. Вместе с тем, встреча, по замыслу её устроителей, была призвана очень многое продемонстрировать миру. И она действительно оказалась крайне информативной – гораздо в большей степени, чем даже хотелось бы Кремлю и Пекину.

Эмоциональные месседжи и практические подтексты

Какие же месседжи с момента дипломатического “спаривания" и по сей день транслируют миру рашистский бункерный гоблин и “азиатский Вини-Пух" (почему-то многие китайцы убеждены, что Си похож на глупого медведя)?

Итак, собственно церемониальный посыл. Его основной лейтмотив красноречиво характеризуется одной из первых фраз Си на стартовой встрече с Путиным: “наши страны продемонстрировали значительные успехи на пути к достижению значительных успехов". Делайте выводы сами. Но, действительно, кто же еще похвалит бедных страдальцев за глобальную справедливость, если они это не сделают сами? Излучение в рамках помпезных изречений взаимного уважения и дружелюбия также было призвано внушить международному сообществу мысль о существовании на Востоке консолидированной геополитической силы и несокрушимой военной мощи.

Что эта демонстративность даёт Китаю и России? Китай транслирует Западу и прежде всего – США понимание, что он не намерен идти у них на поводу, и склонен проповедовать собственный подход в международной политике - с претензией на роль первой скрипки. И в этой связи Китай может допустить самые радикальные импровизации. Отвергнутая цивилизованной частью человечества Россия, получает импульс к обоснованию своих истошных воплей, о том, что “нас поддерживает большая часть мира" (самонадеянно имея в виду Индию + Китай + бедные страны Африки и Латинской Америки). Заметьте, что во имя подобного эффекта Путин не только вылез из бункера, но и сократил свою обычную десятиметровую дистанцию от собеседника до “эпидемиологически опасного" расстояния протянутой руки. Хотя никто не даст гарантию, что существо, которое мы наблюдали в репортажах из Москвы - унизительно ерзающее, мнущее руки, смотрящее в пол и избегающее прямых взглядов в глаза Си, – это сам Пу. А не один из многочисленных двойников великодержавного вождя.

Реальный политический подтекст встречи также ясен и давно набил оскомину своей назойливостью: мантры о многополярности, недопустимости американской гегемонии и доминанты “сомнительной" либеральной культуры “извращенного" Запада. По сути, мы были свидетелями имитации процесса формирования условной антиамериканской коалиции. Однако за кулисами этого наносного единодушия – абсолютно слепая ненависть России ко всему “либеральному". И весьма дезориентирующая, неестественно суетливая для традиционно интуитивного мышления в стандартах “Ицзынь", избирательность Китая. У которого есть ситуативные и претензии, и даже некое подобие симпатий как к США (идеологическому антагонисту и главному хозяйственному партнеру), так и к самой России (экономически несостоятельному и коррумпированному сырьевому придатку со схожими идейными и геополитическими пристрастиями).

К слову сказать, упоминание самой возможности латентных “китайских симпатий" к США – это отнюдь не притянутый за уши тезис: констатировать такую нетривиальную тенденцию возможно не только на макроэкономическом уровне, но и в ментальной сфере. Ну, например, наибольшее количество иностранных студентов и аспирантов в американских университетах представляют именно Китай. В частности, единственный ребенок - любимая дочь Си Цзиньпиня - Си Минцзе не только закончила Гарвард, усердно изучала английский язык, в 2019 г. поступила там же в докторантуру, часто и подолгу живет в Штатах, и не скрывает в соцсетях своей благосклонности к американскому образу жизни. Весьма иллюстративное обстоятельство, характеризующее непреодолимую китайскую “ненависть" к США и очередное свидетельство нетривиальной ментальности азиатов. Образование – это культура, менталитет и традиции. Именно те ценности, которые извечно превозносятся в Китае. Не повод ли для размышлений?

КНР – абсолютно эгоистичное социальное явление, наполненное заботой только о своем внутреннем мире. Который почитается в этой стране абсолютным приоритетом, правомочным пренебрегать чужими интересами. Так что Китаю, одержимому лишь собственным благополучием, по сути, плевать на Россию. Сумасбродная федерация - лишь локальный механизм внешнеполитического обеспечения все того же пресловутого “особого пути" Поднебесной. Именно обстоятельство зацикленности Китая на самом себе предопределяют его неустойчивую, созерцательную и ситуативно изменчивую позицию по всем международным проблемам. Поэтому часто “твердо" обозначенная в определенных обстоятельствах позиция Китая уже через мгновение может ничего не значить.

Скрытая, но довольно легко распознаваемая специфика текущих росийско-китайских отношений – это всесторонняя зависимость Москвы от Пекина. И в экономической (Китай - самый крупный потребитель российских энергетических ресурсов), и в политической (“поддержка" КНР – мощные геополитический актив России), и в идеологической (антилиберализм и многополярность), и в военной (только масштабная военная поддержка Китая могла бы позволить реально противостоять Украине и её западным партнерам) плоскости.

Характерно, что даже отношения социалистического СССР и коммунистического Китая никогда не отличались искренним дружелюбием. Всегда присутствовала терпеливо затаенная вражда и ситуативно вынужденная благосклонность, которые порой сменялись открытым дипломатическим и даже военным противостоянием. В контактах КНР с Союзом, а ныне – с РФ непременно имели место признаки идеологических разночтений, территориальных претензий и разнонаправленных экономических интересов. Внутренний антагонизм отношений Москвы и Пекина никогда не утолить. К тому же, ну не нужна Китаю абстрактная, альтруистическая дружба хоть с кем бы то ни было! Тем более – с токсичной Россией. Пекин всегда интересует лишь результативный прагматизм: КНР склонен “дружить" ни с кем-то, а лишь против кого-то. Согласно общепринятому пониманию, китайцам нужна некая международная многополярность. Хотя – нет, даже не такая вроде бы гипотетически возможная, но непонятная и ныне изрядно утопичная конструкция международного сообщества. Вероятнее всего, китайский коммунистический империализм прежде всего жаждет расшатать глобальную доминанту либеральной культуры. Дабы не допустить неукротимые процессы возможной спонтанной демократизации и либерализации общественных отношений и политических процессов внутри страны.

Претензии и реалии: доминанта противоречий

В предыдущей своей статье я уже излагал мысль о том, что для самого Китая претензия на глобальный культурно-идеологический примат является не только объективно недоступной, но и абсурдной. Очень уж специфичен и заведомо непонятен для большей части человечества китайский взгляд на смысл и цели бытия. Не прижиться таким нарративам в планетарных масштабах ни при каких обстоятельствах. Более того, для Китая подобное устремление и не является самоцелью. По сути, ему не нужен статус формально смотрящего за миром и даже миротворца. Другое дело – традиционный уклад жизни, экономический рост и преодоление территориального дефицита. Это – истинно китайские приоритеты, которые Пикин готов защищать едва ли не любым способом, который не повергнет страну в нищету.

Россия же – претендует на всё, но ни на что толком не способна. Поэтому китайская геополитическая мишень и реальный российский максимум международных притязаний совпадают: распространение идеологии антилиберализма с приоритетным вектором уничтожения какого-либо свободомыслия населения в пределах двух стран. В ином - у них ничего общего. Россия жаждет сносно (по своим примитивным меркам средневекового пошиба) существовать на продажах остатков ископаемых энергоносителей при тотальной коррупции, казнокрадстве и полной экономической беспомощности в иных отраслях хозяйствования. А Китаю нефтегазовые ресурсы нужны лишь в максимально низких ценовых параметрах. Россия мечтает поглотить территории бывших советских республик. А в “Срединном царстве" издаются атласы с древними китайскими названиями сибирских городов и картами, в которых РФ просто не существует. Россия хотела бы тотального краха Западного мира, а Китай без него и его платежеспособного спроса существовать просто не сможет. Мультимиллиардер Путин признается китайскому Генсеку, что завидует экономической мощи КНР. А Си, вероятнее всего, не понимает, как огромная и ленивая РФ может существовать исключительно во имя обогащения своей клептократической элиты. Россия безуспешно воюет с Украиной ради того, чтобы насытить себя реальным историческим и дополнительным территориальным содержанием (судя по московским телевизионным откровениям, Украина – единственная смысловая повестка РФ) и импульсом к развитию (как уж в Мордоре радовались “небывалым урожаям" за счет украденного украинского зерна, а также херсонским арбузам и фруктам!).

При этом Китай, при всем презрении к России, не хотел бы её абсолютного низвержения. Дабы не потерять послушных кремлевских обитателей, дармовые углеводороды, беспрекословную поддержку “большой" страны на международной арене. А также - желанный прецедент безнаказанной агрессии - в плоскости мечтаний Пекина о покорении Тайваня. А также вероятного в перспективе углубления китайской экспансии в Сибири и на Дальнем Востоке.

Экономические стереотипы

Уж не знаю, почему многие склонны преувеличивать экономическое могущество Китая. Да, в абсолютных цифрах он – мастодонт. Но именно – реликтовое ресурсно-хозяйственное образование. Запад – основной покупатель китайской продукции. Но приобретает он там отнюдь не пресловутый ширпотреб или комплектующие к своим высокотехнологическим изделиям и сборочный сервис. А то, что мог бы вполне иметь сам, но не вправе себе позволить по цивилизованным меркам – ввиду современных либеральных стандартов и высокого уровня жизни населения. Это – дешевая и безропотная рабочая сила, а так же высокая производительность дармового труда, производящего колоссальную прибавочную стоимость. Западные промышленные и коммерческие гиганты во имя сверхприбылей позволяют себе лукавить и сотрудничают с Китаем. Пользуясь теми его ущербными экономическими факторами, которые в развитых странах были бы безжалостно подвергнуты упразднению – попрание прав человека в социально-трудовой и экономической сферах. В ином же контексте, в макрохозяйственной плоскости Китай – падчерица в одежде своих хозяев. Как не крути, а без платежеспособного спроса основных потребителей из стран североатлантического содружества, китайская экономика обречена: “мировая мастерская" почти не предлагает (гаджеты – и те преимущественно создаются на технологиях и производственных мощностях “выдохшихся" промышленных гигантов из Европы и США) собственных законченных продуктов конкурентного качества. Попробуйте вспомнить хоть что-то стоящее, не относимое к категории безделушек (даже пресловутая ковидная вакцина во многом оказалась малоэффективной имитацией)! А в международных производственных цепочках имеет важную, но вспомогательную роль поставщика мелких деталей и сборочных узлов. По сути, китайская экономика сказочно поднялась на ввозе в Поднебесную западных капиталов и производств, технологических и финансовых инвестициях ведущих производственных брендов мира. А также на пренебрежении авторскими правами, безжалостном копировании иностранных продуктов и технологий, производстве и экспорте в страны третьего мира огромного количества некачественных, дешевых товаров из потенциально опасных материалов. Многого ли будет стоить китайская экономика без всего этого? И в связи с этим, насколько масштабно и ожесточенно Китай готов вступать в противоборство со странами, преимущественно стимулирующими его хозяйственный рост? Ведь Китай – все еще развивающееся, а совсем не развитое государство. Без западных экономических вливаний, китайская экономика поразит многих заблуждающихся технологической отсталостью и самым большим в мире внешним долгом (33 250 630 млн дол. США на 2022 год (295 % ВВП)). Китайская экономика не может быть ориентирована на внутреннее потребление ввиду ограниченности спроса бедностью населения. Если же его продукцию не будут покупать развитые страны, то китайский экспорт сократится, как минимум, в 3,5 – 4 раза. Несмотря на значительные экономические подвиги Китая, параллельно он терпит в этой сфере множество катастрофических неудач – многочисленные аварии на промышленных предприятиях, разрушение только что построенных магистралей, города-призраки и так далее...

Все это, впрочем, не значит, что коллективный Запад легко бы перенес гипотетически возможный разрыв экономических отношений с Китаем. Совсем нет. Степень взаимной интеграции “двух миров" уж очень велика. Но развитые страны, в отличие от Китая, владеют технологиями и финансовыми возможностями, способны и производить, и потреблять продукты в платежеспособном режиме. Там интенсивно развиваются активное гражданское общество и научно-техническое творчество. Возвращение производств и капиталов из “Поднебесной" в США и Западную Европу в краткосрочной перспективе, конечно, снизит прибыльность ведущих корпораций. Но в последующем окупится сторицей, попутно повысив и уровень благосостояния населения соответствующих стран. Как уж не вспомнить тут пресловутого Трампа с его жесткой антикитайской риторикой: не все из того, что он провозглашал – ересь.

А где же Пупсик?

Итак, о чем же свидетельствуют небогатый китайский миротворческий опыт (отвлечемся от локального успеха в хлипком и явно не долгосрочном примирении Ирана и Саудовской Аравии – известно, что иногда и палка стреляет) и кремлевский вояж Си. Ну, прежде всего, о том, что порой не только из мухи можно раздуть слона. Но и слон, а то и сразу два слона могут произвести на свет муху. Которая хоть своей назойливостью и встревожила весь мир, но так, по сути, и осталась всего лишь вредным, но тщедушным насекомым. Правда, имперский слон явно ожидал от азиатского более глубокой близости и преданности - вплоть до самопожертвования.

Однако все вышло именно так, как это изначально было предопределено китайской осмотрительностью. И максимум на появление чего могла рассчитывать обремененная намеками из Пекина Москва, так это на порождение геополитического китайского болванчика. Этакого неискреннего существа, которое беспрестанно качает головой. То ли со всем соглашаясь, то ли отрицая все подряд. Вполне себе - естественный плод любви китайского лукавства и российского лицемерия. Предрекавшееся воинственное детище - антизападный союз Пу и Си (“Пупсик") так и не появилось на свет. А, впрочем, в текущих реалиях его и не могло быть. И сейчас очевидно, что Китай так и не сможет в полной мере определиться со своей ролью применительно к российско-украинской войне и решиться на какие-либо кардинальные действия в этой плоскости. Балансируя, чем-то он России конечно поможет, но не существенно. Возможно лишь тем самым “болванчиком" и ограничится. Но заинтересованно наблюдать за событиями, несомненно, будет. Соизмеряя, естественно, свои впечатления с “Книгой перемен" и подстраиваясь под обстоятельства.

Украина же справится с рашизмом независимо от того, сколько китайских игрушек пекинский кавалер отправит томящейся в ожидании бункерной императрице.

Очень многие в контексте всей этой истории, склонны принижать значение гаагского ордера. Думается – это зря. Возможно на двух престарелых диктаторов, не склонных принимать во внимание какие-либо правила, он во время переговорной близости и не произвел должного впечатления. Но, повторюсь, сосредоточиться точно помешал. А это, знаете ли, наверняка расхолодило их пыл, особенно – китайского лидера. Пока еще не указанного в ордере. Ну и сами посудите: зачем ему связывать себя серьезными обязательствами с особой, которая неизбежно в скором времени поменяет кремлевские апартаменты на какое-нибудь затхлое помещение существенно меньших размеров?

Слава Украине! Героям Слава!