Блог | Александр Кирш: Пряник для мордора: какой не жалко

Тема, конечно, сейчас очень неприятная, но Украина должна всё же принять участие в опровержении пуйлового тезиса о полном уничтожении россии вообще и создании мира без россии как якобы основной цели этой войны со стороны коллективного Запада, включая в него и Украину. Тем более, что такая цель недостижима всё равно, ибо в том или ином виде что-то там так или иначе будет существовать и после полного оркостанского поражения.

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Это растолковывание необходимо не только для снижения ядерных рисков, но и для осознания той частью орков, у которой мозг атрофировался ещё не до конца, что на самом деле россия, мать их, не находится под реальной угрозой умножения на абсолютный нуль, а, может, что-то от своего полного поражения даже ещё и приобретёт, как явно приобрела, например, некогда фашистская Германия.

Разумеется, о какой-то финансовой помощи Запада мордору речь идти категорически не может (ещё не хватало!!!) — точно так же, как и, например, о включении [по частям] бывшей рф в состав счастливых цивилизованных стран, хотя ушлые мордоряне от такого "порабощения" и не отказались бы, радостно наплевав на все свои скрепы и устои.

В то же время после окончания войны, возврата к границам 1991-2013 годов, выплаты Украине репараций, выдачи военных преступников, трибунала в Гааге, полного уничтожения российских ядерных запасов, депутинизации и массовой люстрации россия должна получить не только [контролируемую победителями] демократию, пользоваться которой она всё равно пока ещё не обучена, но и некий шанс на экономический прогресс, при котором уже нет военной необходимости воровать чужие унитазы.

Видимо, следует грамотно разъяснять, что, когда снимут санкции, когда практически обнулится гигантский военный бюджет, сжирающий сейчас всё, что там есть, когда под западным контролем прекратится разворовывание, имеющее место в неописуемых масштабах, когда будет наведён элементарный порядок — появится, наконец, возможность прибыль от реализации природных ресурсов, включая энергоносители, а также налоги с того производства, на которое эта страна ещё способна, направлять не на военные цели и разворовывание, а честно делить между оплатой труда иностранных управленцев, обустраивающих новую россию, включая кризисных и прочих менеджеров, и собственно народом всей страны.

Это, в свою очередь, позволит в не очень далёкой перспективе приблизить доходы бывших орков — по мере их очеловечивания и оцивилизовывания — к доходам нормальных людей в нормальных странах Восточной Европы. Причём приблизить не только в двух крупнейших городах бывшего мордора, но и по всей территории, включая, например, Тыву или Хакасию, да ещё и без китайской помощи.

При таком раскладе, между прочим, экономическое благополучие регионов не доведёт даже углублённую децентрализацию до стадии распада государства, какового распада так боится Запад ввиду возможной дальнейшей неуправляемости с выходом процессов из-под контроля. Напротив: имея на местах некоторые новые права в сочетании с возросшим уровнем жизни, национальные окраины уже не станут добиваться выхода из страны, а наоборот — возжелают закрепить всё сообща достигнутое. Лишь бы только центр больше не пускался на тупые военные авантюры, в которых, впрочем, тогда уже и вовсе никакого смысла не окажется, а вот потерять можно будет очень многое.

То есть сытость и отсутствие тяжёлых вооружений станут работать друг на друга (сытым незачем воевать, а не тратя денег на танки и бомбы — их можно расходовать как раз на нормальную жизнь), причём вместе эти два фактора станут гарантией покоя и внутри, и снаружи. Была бы возможность зарабатывать не воюя, вот этому-то-то Цивилизация россию и научит.

Таков пряник. Просто его им придётся не отбирать, а зарабатывать. Чтобы выйти в мир нормальных стран, то есть на свободу, с чистой совестью. Чистой, конечно, не полностью, а насколько это возможно в бывшей стране убийц. Только бы эти выродки никогда больше не портили воздух Цивилизации.

Странный дядюшка Дарвин когда-то сочинил, что даже обезьяны постепенно стали людьми. Такое, конечно, ему привиделось не от большого ума, но сказка прикольная. И обнадёживающая: может, в таком случае и у этих пришибленных когда-то получится...

Я старался быть честен. Находясь то под бомбами или обстрелами, то просто без света и регулярно получая известия о гибели друзей или знакомых, размышлять о будущем благополучии врагов хочется, безусловно, не очень. Но иногда писать приходится не столько от души, сколько от мозга. Выцеживая слова, которые сегодня кажутся абсолютно неуместными, и порой выдавливая их из себя. Потому что от данной темы никуда не деться и говорить об этом нужно заранее, чтобы нам ничего лишнего не приписывали ни враги, ни друзья.

P. S. Путь к очеловечиванию орков простым не будет. Но средства для этого есть разные — не только пряники. Когда в турецком отеле пьяный русский, узнав форварда донецкого Шахтёра экс-чемпиона мира Даниила Сикана, провокационно заорал "слава россии", украинец мгновенным и точным ударом по морде вырубил сволочь — содержимое черепа ублюдка было таким образом подправлено.

Сикан — Мужчина, Донецк — Украина! Слава Нации, смерть врагам!