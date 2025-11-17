'Противник начал подготовку к войне': начальник Генштаба не исключил нападения на Польшу

Враг начал подготовку к возможным агрессивным действиям против Польши. По оценке польского военного командования, эти действия направлены на подрыв доверия граждан к правительству и силовым структурам.

Заявление прозвучало в эфире Польского радио в понедельник. Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула сообщил, что противник выстраивает среду, которая должна ослабить государственные институты и сделать общество более уязвимым перед угрозами. В разговоре он отдельно подчеркнул:

"Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную среду, которая имеет целью подорвать доверие общества к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы, полиция".

Генерал Кукула отметил, что ключевым остается поведение и готовность общества. По его словам, программа тренировок "Готовность", которая доступна через приложение mObywatel, стала неожиданно успешной. Он добавил, что 17 тысяч человек уже присоединились к учениям, и это превысило ожидания организаторов. Кукула подчеркнул, что сейчас идет только пилот, а в следующем году возможности участия значительно расширят.

Диверсия на железной дороге

Ранее стало известно о подтвержденном акте диверсии на железнодорожной инфраструктуре. Премьер Дональд Туск сообщил в соцсетях, что на месте подрыва лично работают правоохранители и эксперты.

Он отметил: "Нет сомнений, что мы имеем дело с актом диверсии. К счастью, трагедии не произошло, но дело очень серьезное. На месте работают полиция, Центральное бюро расследований, прокуратура, эксперты, которые изучают каждую деталь этого дела", - сказал премьер-министр.

По словам премьера, еще один инцидент с повреждением инфраструктуры мог произойти к юго-востоку от основной локации.

"Как мы уже знаем на данный момент, подобный инцидент мог произойти также к юго-востоку от этого места, на том же железнодорожном пути, где мы также имели дело с попыткой дестабилизации и уничтожения железнодорожной инфраструктуры, что также могло привести к катастрофе", - отметил Туск.

Что предшествовало

В воскресенье, 16 ноября, машинист одного из поездов заметил повреждение железнодорожного пути. Правоохранители, которые осмотрели местопроисшествия, обнаружили вырванный кусок рельса и провод, который тянулся вдоль путей. Впоследствии неподалеку обнаружили еще один поврежденный участок.

Поврежденная колея проходит участок Варшава-Люблин. Из-за неисправности пути поезд Киев-Варшава прибыл с задержкой в 25 минут, другие поезда "Укрзализныци" курсировали по графику по смежным путям.

"Как сообщает польская сторона, подтвердилась информация о попытке диверсии на участке Варшава – Люблин, где сработало взрывное устройство, разрушившее участок пути", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что повреждение произошло в результате взрыва, а само происшествие назвал диверсией.

"Это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения", – отметил польский премьер.

В то же время в МВД Польши призвали граждан воздержаться от преждевременных выводов, отметив, что пока нет подтверждений преднамеренных действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российского гражданина Игоря Рогова, который называл себя оппозиционером, арестовали в Польше после того, как он признал, что работал под прикрытием на ФСБ. По данным судебных документов, мужчина годами передавал информацию о других российских активистов и действовал по прямым указаниям российских спецслужб. Судебный процесс должен начаться уже в следующем месяце.

