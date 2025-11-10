В Польше разоблачили российского 'оппозиционера', который тайно работал на ФСБ. Фото

Российского гражданина Игоря Рогова, который называл себя оппозиционером, арестовали в Польше после того, как он признал, что работал под прикрытием на ФСБ. По данным судебных документов, мужчина годами передавал информацию о других российских активистах и действовал по прямым указаниям российских спецслужб. Его судебный процесс должен начаться уже в следующем месяце.

Об этом заявило британское издание The Guardian, которое получило копию обвинительного акта из польского суда. В документах мужчина фигурирует как Игорь Р., но российские независимые медиа и другие источники идентифицировали его как Игоря Рогова. По информации журналистов, он имел тесные связи с движениями, связанными с Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским.

Как началось сотрудничество

По материалам расследования, ФСБ обратилась к Рогову еще несколько лет назад, когда он находился в российском городе Саранск. Его заставили проникнуть в местную оппозиционную организацию, где он собирал данные об активистах. Рогов получил специальный телефон и SIM-карты для связи с куратором, а впоследствии начал получать оплату за выполнение заданий.

"Когда сотрудничество достигло высшего уровня, встречи проводились лично – в арендованной квартире неподалеку местного управления ФСБ", – говорится в обвинительном акте.

Деятельность в Польше

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Рогов вместе с женой Ириной переехал в польский город Сосновец. Через год мужчину задержали по подозрению в связях с посылкой, содержащей взрывчатку. Тогда Польша уже переживала волну диверсий и поджогов, которые, по данным спецслужб, координировались российской разведкой.

Впоследствии арестовали и Ирину Рогову. Следствие установило, что супруги собирали сведения о других российских оппозиционерах, выехавших в Европу, и передавали их ФСБ. По информации из материалов суда, женщина помогала мужу отправлять в Россию флешку с зашифрованными отчетами, спрятанную среди сувениров из Польши.

Польша в течение последних двух лет задержала десятки человек, которых подозревают в шпионаже или саботаже в пользу России. Среди них есть граждане Польши, Украины и Беларуси, которых вербовали через Telegram. Случай Рогова отличается тем, что он сам был россиянином и, вероятно, имел прямой контакт с кураторами из ФСБ.

Шантаж и методы ФСБ

Как сообщило польское издание Wirtualna Polska, Рогова могли заставить к сотрудничеству с ФСБ уже после переезда в Польшу – ему угрожали, что в случае отказа его отца мобилизуют в российскую армию.

По словам Леонида Волкова из Фонда борьбы с коррупцией, этот случай иллюстрирует типичные методы, которые российские спецслужбы используют против оппозиционеров.

"Это не удивляет. ФСБ всегда действовала именно так, находя молодых людей с уязвимостями, вербуя их, а затем отправляя в оппозиционные организации", – написал Волков в соцсети X.

Дело будет рассматриваться в декабре

Отдельный эпизод дела касается посылки, которую должен был получить Рогов. Внутри правоохранители обнаружили компоненты взрывного устройства, хотя сам подозреваемый настаивает, что лишь согласился принять пакет "для друга". В связи с этим задержали также гражданку Украины, однако ее впоследствии отпустили.

После 2022 года Польша существенно ограничила выдачу виз россиянам, делая исключения только для тех, кто находится в критической гуманитарной ситуации или имеет оппозиционное прошлое. Первое судебное заседание по делу Роговых запланировано на 8 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

