Подрыв железнодорожного пути в Польше: как повлиял на поезда "Укрзалізниці"

Поезд Киев – Варшава идет с опозданием в 25 минут. Причина – подрыв участка пути в Польше. Инцидент расценивается как попытка диверсии. Остальные же поезда перевозчика идут по графику.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

Подрыв произошел на участке Варшава – Люблин.

Движение осуществляется по смежному пути.

Расследование инцидента уже начато.

"Как сообщает польская сторона, подтвердилась информация о попытке диверсии на участке Варшава – Люблин, где сработало взрывное устройство, разрушившее участок пути", – говорится в сообщении.

Как подрыв путей повлиял на поезда "Укрзалізниці"

В то же время, отмечается, подрыв повлиял на график нашего поезда "Укрзалізниці" Киев – Варшава. Он идет с опозданием в 25 минут.

"Все стыковочные поезда к нашим пересадочным поездам в Хелм – по графику", – рассказали в перевозчике.

Подрыв железнодорожного пути в Польше: все детали

Сам же инцидент произошел 16 ноября около 07:39, когда машинист одного из поездов заметил повреждения. По информации польских правоохранителей, в вагоне находились двое пассажиров и члены экипажа, никто из них не пострадал.

При осмотре места инцидента правоохранители обнаружили поврежденный участок рельса, из-за чего и остановился поезд. На обнародованных фотографиях виден вырванный участок рельса и провод, тянущийся вдоль пути.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9Е-565. Во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд будет курсировать по Киеву – на маршруте городской кольцевой электрички.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!