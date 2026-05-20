'Прощай, немытая Россия!' Мельник в ООН ответил Москве на требования к Украине капитулировать. Видео

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник отметил, что Киев постоянно слышит требования российского диктатора Владимира Путина о капитуляции Украины. Однако по его словам, Украина этого никогда не сделает.

Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН. В качестве подтверждения он процитировал одну из поэм писателя Михаила Лермонтова.

"Несмотря на то, что Россия не может выиграть эту войну, мы постоянно слышим бесстыдные требования Путина, что Украина должна капитулировать. Наш ответ России очень прост – шиш вам с маслом. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ"... – сказал он.

Что предшествовало

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая повторил фейки о якобы подготовке ударов украинских беспилотников с территории Латвии и других стран Балтии. Также российский дипломат пригрозил, что членство в НАТО якобы не защитит страны Балтии от ответных ударов.

Постпред Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес заявила в ответ, что Москва в очередной раз распространяет дезинформацию и ложь. В свою очередь, заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс отреагировала на угрозы России в адрес Латвии и подчеркнула, что Вашингтон выполнит свои союзнические обязательства в рамках НАТО.

Напомним, ранее Андрей Мельник отмечал, что все атаки по территории РФ являются ответом на агрессию Кремля против Украины. Он призвал российского коллегу прекратить жаловаться на страдания россиян, отметив, что Украина не наносит ударов по гражданским объектам на территории России.

"Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно. Никогда мы не нацеливаемся на гражданских. Мы только уничтожаем военные объекты полностью в соответствии с международным гуманитарным правом и его положениями", – подчеркнул Мельник.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 мая Москва и Подмосковье оказались под атакой дронов. Взрывы раздавались в ряде городов, россияне жаловались на пожары, сообщалось о поражении Московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт "Шереметьево".

Тем временем российская ПВО множила последствия атаки, ударяя по жилым домам. Местные власти заявили о погибших и раненых.

