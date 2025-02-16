Совсем недавно спецпредставитель Белого дома в Украине отставной генерал Кит Келлог в интервью газете New York Post рассказал, что Трамп собирал в Белом доме всю команду, которая будет заниматься вопросом прекращения войны между Украиной и Россией, чтобы проработать концептуальные подходы к решению этой важной задачи.

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У цьому ж інтерв’ю генерал начеб то побіжно згадав як приклад успішного миротворця штовхає Дональда Трампа до такої активної миротворчої місії, діяльність 26-го президента США Теодора Рузвельта, який досяг закінчення російсько-японської війни 1904-1905 року і підписання мирного договору. За цю видатну миротворчу місію у 1906 року Теодору Рузвельту присудили Нобелівську премію миру. Це був прямий натяк Дональда Трампа на те, що і його успішна миротворча місія у війні Росії з Україною теж може бути номінована на Нобелівську премію миру. Тим більше, що ще під час першої каденції член парламенту Норвегії Крістіан Тібрінг-Гьєдде висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2021 році. Підставою для цього він назвав за посередництвом Трампа домовленості про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про це сам Тібрінг-Гьєдде розповів телеканалу Fox News.

І зовсім недавно, декілька днів тому назад, президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, що заслуговує на Нобелівську премію миру. "Вони ніколи мені не дадуть Нобелівської премії миру. Я заслуговую на неї, але вони ніколи мені її не дадуть", — сказав Д.Трамп.

Важко сказати, але можливо саме бажання Дональда Трампа увійти в історію не тільки як президент США і успішний державний діяч, але і як визнаний миротворець, лауреат Нобелівської премії, рухає ним.

Але, для нас українців це не має значення. Для нас має значення, коли закінчиться війна, наступить справедливий мир і будуть забезпечені навіки гарантії безпеки, заради яких сотні тисяч українських героїв віддали своє життя.

Останні дні відчувалось, що відбуваються якісь події, які можуть істотно вплинути на наше життя і війну. І от як грім серед ясного неба увесь світ облетіла звістка, яку повідомив сам Дональд Трамп про його телефонну розмову з путіним. Це було несподівано, і глибока тривога закралася в кожне серце українського патріота. Цей дзвінок залишив набагато більше питань чим маємо відповідей. Можливо потрібно додатковий час, а головне побачити подальші кроки Дональда Трампа у його миротворчій місії з путіним. Але, в будь якому разі, путін вже на своєму досвіді знає, на що здатний український народ, можливо і Дональду Трампу хтось роз’яснить, що український народ є єдиним джерелом влади в Україні, а не президенти чи урядовці.

Тепер, коли президент Дональд Трамп розпочав переговори про припинення війни в Україні, велике питання полягає в тому, чи продасть він українців заради миру, пише Девід Ігнатіус для The Washington Post у матеріалі "Мистецтво мирної угоди про справедливу Україну".

Щодо цього критичного питання в середу були неоднозначні сигнали — деякі вказували на те, що Д.Трамп може підтримати розумні кроки, які б захистили Київ. Вихор Білого дому прискорився після публікації Д.Трампа в Truth Social, у якій він оголосив, що під час "тривалої та дуже продуктивної телефонної розмови" з президентом Росії Володимиром Путіним він погодився "негайно почати переговори". У заяві Кремля йдеться, що Путін "погодився... що довгострокове врегулювання може бути досягнуто шляхом мирних переговорів". Д.Трамп також спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Kyiv Post, Зеленський відповів: "Україна хоче миру більше за всіх. Ми визначаємо наші спільні з Америкою кроки для припинення російської агресії та гарантування надійного тривалого миру."

Привітний тон американських і російських заяв змусив деяких прихильників України занепокоїтися, що Д.Трамп і путін можуть бути готові укласти угоду через голову Києва — з поступками, які винагородять російську агресію та зроблять Україну вразливою для майбутніх атак.

Це занепокоєння почалося із заяви міністра оборони Піта Хегсета раніше того дня в Брюсселі про те, що Україна повинна відмовитися від своєї "ілюзорної мети" повернення всієї своєї території та забути про вступ до НАТО. "Це, безумовно, інноваційний підхід до переговорів — йти на дуже серйозні поступки ще до їх початку", — сказав Карл Більдт, колишній прем’єр-міністр Швеції, у дописі в соціальних мережах. Але уважний погляд на заяву Гегсета дає кілька обнадійливих ознак того, що команда Д.Трампа серйозно налаштована на підтримку того, що Гегсет назвав "суверенною та процвітаючою Україною".

Держсекретар наголосив: "Довговічний мир для України повинен включати надійні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову", і сказав, що ці гарантії "повинні підтримуватися боєздатними… військами.

Адміністрація, як передбачувано, хоче, щоб цю роботу виконували європейці, які, на думку Трампа, недостатньо заплатили за Україну. План полягає в тому, щоб відправити миротворчі війська з країн НАТО, але в рамках "місії поза НАТО", як висловився Хегсет. Війська США не будуть задіяні, і сили не будуть підкріплені зобов’язанням НАТО застосувати ядерну зброю у разі загрози за статтею 5 НАТО. Коментарі Хегсета не є несподіванкою. З листопада Трамп і його радники інформували союзників по НАТО про європейську ідею tripwire.

За словами Вільяма Б. Тейлора-молодшого, колишнього посла США в Україні, країни, які готові надати війська, включають Великобританію, Францію, Данію, Фінляндію та країни Балтії. Тейлор зазначив, що хоча Хегсет виключив американські війська, він не згадав розвідувальної підтримки, прикриття з повітря, логістику чи іншу допомогу. Заяви Трампа та Хегсета разом свідчать про те, що адміністрація передбачає припинення вогню вздовж лінії контролю, яка приблизно відповідає поточному фронту протяжністю 600 миль.

Хегсет зазначив, що "повинен бути надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення". Цей підхід схожий на лінію перемир’я, яка поклала край Корейській війні та дозволила Південній Кореї досягти вражаючого процвітання на її боці демілітаризованої зони.

Україна хотіла б більше від адміністрації Трампа — зокрема, надійного зобов’язання США підтримати європейські миротворчі сили, якщо Путін спробує просунутися. Але в середу я почув кілька позитивних коментарів від американців, які були рішучими прихильниками опору Києва російській агресії. "Мене справді надихають розмови про міжнародних спостерігачів чи миротворців. Це свідчить про віру в те, що Україна, відокремлена і вільна, буде по один бік лінії", – сказав Кевін Раян, колишній генерал армії США та професор Гарвардської школи Кеннеді, який проводить курс національної безпеки в Київській школі економіки.

"Мої опитування українців, безумовно, не є науковим, але те, що я чую від уряду та неурядових організацій, полягає в тому, що вони готові припинити бойові дії", — продовжив Райан в електронному листі мені в середу. "Вони знають, що буде поділ. Вони просто не хочуть, щоб їх примушували погоджуватися письмово.

А якщо переговори зав’яжуться або якщо Трамп вимагатиме занадто багато поступок? "Я думаю, що є шанс, що Україна відійде від угоди, яка не дає жодних гарантій безпеки, і принаймні проведе межу, де зараз знаходяться війська", — стверджував Раян. "Люди, яких я знаю тут, в Україні, усвідомлюють, що вони воюють за свій суверенітет, але вони не розводять руками. … Вони готуються вийти на дистанцію.

Враховуючи величезну вартість війни для Росії, ви можете відчути полегшення у заяві Путіна про те, що "настав час для наших країн працювати разом". Напередодні оголошення в середу Росія підготувала ґрунт, звільнивши американського в’язня Марка Фогеля та заохотивши Білорусь звільнити трьох інших американців. А Путін і Трамп заявили, що президент США може незабаром відвідати Росію. Трамп має рацію, що в цій жахливій війні "більше не повинно бути втрачених життів". Але його як президента оцінюватимуть за тим, чи досяг він справедливої та мирної угоди, яка не принесе користі агресору. Процес тільки починається, але наразі Трамп, схоже, не піддався Кремлю, так вважає автор, який при демократах був дуже наближений до Білого дому.

Впевнений у тому, що не потрібно поспішати з будь-якими висновками. Ми ще багато чого не знаємо. Тому найкраще, що можемо зробити - почекати як будуть розвиватись події і до яких наслідків призведе цей телефонний дзвінок.

Але, головне у чому ми повинні бути максимально переконані, то це те, що Україна є і буде навіки, і господарем усієї своє землі буде український народ.

Український народ Дональд Трамп не продасть за мир, тому що українці не продають свою свободу, а війну закінчать Перемогою.