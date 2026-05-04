'Признак слабости со стороны Путина': Мережко объяснил, что означает предложение Кремля о прекращении огня на 9 мая

Предложение российского диктатора Владимира Путина к президенту США Дональду Трампу о прекращении огня является признаком слабости со стороны Путина и признанием определенного поражения. Поскольку он любит проводить парады, чтобы показать определенную якобы победу, а побед на фронте у него нет. Поэтому этой просьбой временного перемирия он хочет обеспечить себе хотя бы кратковременное спокойствие для картинки.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Нужно говорить о реальном прекращении огня с соответствующими гарантиями, а не временном, до парада Путина в Москве.

Предложение Путина

Российский диктатор Владимир Путин обратился к президенту США с предложением о прекращении огня, очевидно, его интересует дата 9 мая. По мнению Мережко, надо говорить о серьезном перемирии, а не ради проведения парада. Причем это может быть и раньше, чем 9 мая.

"Путин должен доказать серьезность своих намерений, в чем я очень глубоко сомневаюсь. Но ради проведения на несколько часов парада это выглядит очень сомнительно. То есть надо говорить о чем-то более серьезном, о реальном прекращении огня с соответствующими гарантиями", – отметил Мережко.

По его мнению, ситуация с этим перемирием – это признак слабости со стороны Путина и признание определенного поражения. Поскольку российский диктатор любил на параде демонстрировать якобы победу, однако на фронте ее нет. Наоборот, за последний год Путин доказал военную несостоятельность российской военной машины. Ему не удалось даже полностью захватить Донецкую область, что уже является стратегическим поражением.

Как трактуется путинское предложение перемирия

Мережко отметил, что Путин боится того, что этот праздник милитаризма ему будет испорчен, поэтому просит о перемирии, чтобы обеспечить хотя бы на несколько часов спокойствие для картинки. Однако всем очевидно, что это не настоящее перемирие, а временное.

"Поэтому, по моему мнению, следует возвращаться к первоначальному плану президента Трампа о безоговорочном прекращении огня, то есть говорить о настоящем перемирии, а не об имитации ради проведения парада", – отметил Мережко.

По его словам, уже тот факт, что на параде не будет военной техники, свидетельствует о том, что диктатор был вынужден урезать формат этого действа, и это очень показательно. К тому же это признак страха.

В то же время цивилизованные демократические страны празднуют победу над нацизмом 8 мая, а не 9. То есть даже по логике Трампа речь должна была бы идти о 8 мая.

"Я не думаю, что он будет давить на наше руководство в этом вопросе, по крайней мере пока. Мне кажется, он не до конца понимает важность для Путина этого парада как инструмента тоталитарной пропаганды. Вероятно, диктатор РФ просто позвонил, что также является проявлением слабости, и пытается решить свой узкий вопрос", – заявил народный депутат.

И добавил, что надеется, что Трамп понимает неискренность Путина и то, что это просто попытки манипуляции ради проведения парада, а не реальные переговоры о перемирии.

