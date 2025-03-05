'Приоритет – как можно быстрее завершить войну': Порошенко представил ЕНП стратегию безопасности для Украины и ЕС

Петр Порошенко по приглашению президента Европейской народной партии Манфреда Вебера накануне чрезвычайного заседания Европейского совета представил фракции ЕНП в Европарламенте стратегию безопасности для Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Наш приоритет – как можно быстрее завершить войну и обеспечить справедливый, устойчивый и длительный мир, потому что никто не желает мира больше, чем украинцы", – подчеркнул лидер партии.

"Для укрепления позиций Украины за столом переговоров требуется пятисложная стратегия Запада. Первое – военная помощь, в том числе противовоздушная оборона. Поддержка Украины не должна прекращаться. Нам нужны беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, артиллерийские снаряды, ракеты большой дальности, истребители", – сказал Порошенко.

"Второе – инвестиции в украинское военное производство. По примеру нидерландско-датской инициативы нам нужны передовые технологии, совместное производство и разработки в Украине. Третье – усиление санкций против России, направленных на сырье, ископаемое топливо, СПГ, теневой флот и сектор атомной энергетики, а также конфискацию и использование замороженных российских активов", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко убежден: "Коалиция желающих" и "сапоги на земле", предложенные на саммите в Лондоне, – это мощный механизм сдерживания, который необходимо ввести после мирного соглашения.

"Стабильная достаточная финансовая помощь для обеспечения макроэкономической стабильности, в том числе путем конфискации и использования замороженных российских активов. И последнее, но не менее важное: членство в НАТО для Украины – единственная жизнеспособная долгосрочная гарантия безопасности – останется несмотря ни на что и независимо от требований Путина к НАТО. Процесс вступления в ЕС должен оставаться основанным на заслугах, но должен быть ускорен", – считает Порошенко.

Он подчеркнул, что для Европы крайне важно усилить свою обороноспособность и ответственность за безопасность на континенте.

"В контексте завтрашнего внеочередного заседания Европейского совета мое главное сообщение: пришло время для действий, а не только для дискуссий. Европейские лидеры должны сформировать долгосрочную архитектуру европейской безопасности на следующее десятилетие", – сказал Порошенко.

"Мы должны осознать весь масштаб вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и действовать решительно. Больше ресурсов, больше действий – но прежде всего нужно больше политической воли", – призвал лидер партии.

Он приветствовал комплексную оборонную стратегию ЕС, представленную президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и подчеркнул, что Украина должна быть полностью вовлечена в его реализацию.

"После Лондонского саммита по безопасности нам нужно общее европейское видение справедливого и длительного мира, основанного на долгосрочных интересах Украины и Европы. Это видение должно быть представлено Вашингтону и иметь возможность подкрепления", – отметил Порошенко.

"И наконец, Украина и ЕС должны присутствовать на всех переговорах, чтобы обеспечить фундаментальный принцип "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы". Только вместе мы можем победить", – резюмирует Петр Порошенко.