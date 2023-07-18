Применяет как оружие против человечества: Порошенко призвал ООН наказать Путина за зерновый шантаж

Петр Порошенко призвал Турцию, США, Европу и ООН давить на Путина из-за срыва зернового соглашения. Пятый президент отметил, что Россия использует глобальный продовольственный кризис как инструмент шантажа и террора, поэтому ответ цивилизованного мира должен быть жестким и сильным.

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Об этом Порошенко сказал в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

На вопрос, почему Путин остановил зерновое соглашение, Порошенко сказал:

"Это очень простой вопрос: потому, что Путин – преступник и террорист. Путин делает оружие из всего, что, как он думает, в его распоряжении. Россия сделала оружием снабжение энергоносителей, Россия применила зерно как оружие против человечества. Он атаковал сотни миллионов". людей в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, подняв цены на продовольствие для этого региона. Россия не работает на глобальную продовольственную безопасность. И с помощью шантажа в мире Путин хочет получить смягчение санкционной политики против российского экспорта".

"Каков ответ цивилизованного мира? Путин понимает только один язык – это язык силы. И ООН, и Турция, учитывая украинскую инициативу, заявили: с Россией или без нее экспорт зерна из Украины должен продолжаться, это стабилизирует глобальную продовольственную безопасность. Я абсолютно уверен - Путин думает, что во время контакта с президентом Эрдоганом в августе он получит что-то очень важное для себя, шантажируя мир.Это не должно произойти. обеспечить функционирование зерновой сделки", – сказал Петр Порошенко.

"Это жизненно важно не только для Украины, ведь сейчас уже новый урожай, и зерно является ключевой составляющей украинского экспорта. Но это еще и ключевой элемент глобальной продовольственной безопасности. Мы должны работать вместе. Мы должны быть едиными", – отмечает пятый. президент.