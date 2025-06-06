Прикроют всю Европу? Германия вскоре получит от Израиля системы ПРО, способные сбивать баллистику еще в космосе

Германия готовится взять на вооружение сверхсовременные системы противоракетной обороны Arrow 3, способные перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты еще до того, как те войдут в атмосферу. Иными словами – в случае угрозы, ракета-перехватчик сможет уничтожить цель на огромной высоте, где обычные средства ПВО уже бессильны.

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Об этом сообщило Министерство обороны Израиля. Отмечается, что это совместная разработка израильской и американской оборонной промышленности. Впервые о заинтересованности Германии в этих системах стало известно еще в 2022 году. А уже в 2023 году был заключен контракт на сумму $3,5 млрд – крупнейшая оборонная сделка в истории Израиля.

Arrow 3 использует принцип прямого столкновения: ракета-перехватчик не подрывается рядом с целью, а буквально врезается в нее на гиперзвуковой скорости, полностью уничтожая. Это уже не просто средство ПВО, а полноценная система ПРО, которая может уничтожить даже межконтинентальные ракеты на начальных этапах полета.

Максимальная дальность поражения – до 2400 километров, что позволяет прикрывать не только Германию, но и значительную часть Европы.

Сейчас в арсенале немецких сил есть только комплексы Patriot PAC-3. Они остаются эффективными, но имеют ограничения: работают в атмосфере и на значительно меньшей высоте. Arrow 3 открывает совершенно новый эшелон защиты – за пределами атмосферы.

Кроме этого, Германия планирует закупить и систему Arrow 4. Она должна закрыть "слабое место" между Patriot и Arrow 3. Несмотря на то, что по некоторым характеристикам Arrow 4 уступает предшественнику, ее роль –ключевая: она поможет построить многоуровневую оборону, которая будет охватывать весь спектр потенциальных угроз – от земли до орбиты.

Первые поставки Arrow 3 ожидаются к концу 2025 года. И хотя сроки довольно сжатые, Германия за несколько лет делает колоссальный рывок в развитии собственной противоракетной обороны. И не только своей – ведь такая система вполне может стать щитом и для остальных стран Европы.

Как писал OBOZ.UA, компании Великобритании и Германии совместно взялись за проект нового оружия "глубокого высокоточного удара". Теоретически дальность его действия должна составлять более 2000 километров. Агентство Reuters отметило, что это происходит на фоне активизации оборонного сотрудничества двух крупнейших экономик Европы.

Страны обязались вместе создать новое вооружение в прошлом году, подписав двусторонний оборонный пакт. Политики подчеркивали необходимость для Европы иметь возможностьзащитить себя от любой эскалации российско-украинской войны.

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