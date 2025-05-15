Британия и Германия планируют создать ударное оружие дальностью 2000 км: что известно

Компании Великобритании и Германии совместно взялись за проект нового оружия "глубокого высокоточного удара". Теоретически дальность его действия должна составить более 2000 километров.

Видео дня

15 мая работу подтвердило британское правительство. Агентство Reuters отметило, что э происходит на фоне активизации оборонного сотрудничества двух крупнейших экономик Европы.

Страны обязались вместе создать новое вооружение в прошлом году, подписав двусторонний оборонный пакт. Политики подчеркивали необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации российско-украинской войны.

Ожидается, что британский министр обороны Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят детали о дальнобойном оружии на встрече в Берлине. Пока что сроки и бюджет разработок неизвестны.

Министры также обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных, разведывательных самолетов и объявят о сделке по закупке Германией военных мостов британского производства.

"В более опасном мире НАТО и европейские союзники выступают единым фронтом", – говорится в заявлении Хили.

"Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста – создания рабочих мест, повышения квалификации и привлечения инвестиций по всей Великобритании и Германии", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Министерство обороны Соединенного Королевства показало систему противовоздушной обороны RAVEN, которая стоит на защите неба над Украиной. Поставки нам этого вооружения происходят с ноября 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!