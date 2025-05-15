Британия и Германия планируют создать ударное оружие дальностью 2000 км: что известно
Компании Великобритании и Германии совместно взялись за проект нового оружия "глубокого высокоточного удара". Теоретически дальность его действия должна составить более 2000 километров.
15 мая работу подтвердило британское правительство. Агентство Reuters отметило, что э происходит на фоне активизации оборонного сотрудничества двух крупнейших экономик Европы.
Страны обязались вместе создать новое вооружение в прошлом году, подписав двусторонний оборонный пакт. Политики подчеркивали необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации российско-украинской войны.
Ожидается, что британский министр обороны Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят детали о дальнобойном оружии на встрече в Берлине. Пока что сроки и бюджет разработок неизвестны.
Министры также обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных, разведывательных самолетов и объявят о сделке по закупке Германией военных мостов британского производства.
"В более опасном мире НАТО и европейские союзники выступают единым фронтом", – говорится в заявлении Хили.
"Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста – создания рабочих мест, повышения квалификации и привлечения инвестиций по всей Великобритании и Германии", – добавил он.
Как писал OBOZ.UA, ранее Министерство обороны Соединенного Королевства показало систему противовоздушной обороны RAVEN, которая стоит на защите неба над Украиной. Поставки нам этого вооружения происходят с ноября 2022 года.
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