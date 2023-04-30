Президент Чехии: у Зеленского не так много поводов для улыбки, но он сумел поддержать нацию

После начала полномасштабного вторжения России у украинцев и, в частности, у президента Украины Владимира Зеленского есть мало поводов для улыбок. Однако глава государства смог поддержать свою нацию в самые темные времена.

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Об этом в своем Twitter написал президент Чехии Петр Павел. Он пожелал украинцам победить и снова вернуть себе способность улыбаться.

"Выражаясь литературно, президент Владимир Зеленский — маленький большой человек. Он точно знал, когда и как поддержать свою нацию, даже когда она выглядела потерянной. Я заметил, что он смеется гораздо меньше, чем раньше. У него не так много поводов для улыбки. Желаю ему и всем украинцам, чтобы они снова могли улыбаться", – сказал чешский президент.

Напомним, ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа отбросил вступление Украины в НАТО до конца войны. Однако литовский лидер убежден, что "дорожную карту" для вступления в Альянс Киев должен получить уже на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля этого года.