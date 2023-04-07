Президент Бразилії сказав, що Зеленський не може хотіти всього, а тому треба віддати Путіну Крим і знов жити звичайним життям і не турбувати його далекою війною.

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Зеленський дійсно не може хотіти всього. Він не може хотіти приєднати до України пляжі Копакабано чи заявити права на сельву Амазонії, не може захотіти знімати бразильські серіали в степах Херсонщини чи заявити Неймара за збірну України. Це було б недоречно з боку Зеленського. Хоча українська громада б не відмовилась. Принаймні від пляжів і Неймара.

Але питання Криму – то не питання бажання чи не бажання Зеленського. Це питання закону. Бо Росія незаконно захопила Крим. І потім пішла далі. І дозволити Путіну залишити Крим собі – це стимулювати інші країни в майбутньому поводитися так само.

І звісно, у президента Бразилії Лули із законом проблеми завжди. Його навіть засудили за корупцію, відправивши до в’язниці. Звідки він потім вийшов і знов став президентом. Прям як Янукович. І зрозуміло, чому українцям так сильно завжди подобались бразильські серіали. Принаймні в ті часи, коли українці голосували за Януковича і Ко. Щось там є спільного.

Тому зрозуміло, чому президент Бразилії таке каже. Йому ті закони і верховенство права завжди муляли. А порєшати з Путіним у рамках БРІКС завжди було приємніше. Але його думка, прямо скажемо, нікого не цікавить. Він не хоче допомагати Україні зброєю. Добре, ми це запам’ятаємо. Але і Путіну він особливо допомагати не може, бо боїться вторинних санкцій з боку США.

А от у майбутньому, коли бразильські футболісти будуть знов приїжджати грати в Україну, то схоже від них будуть вимагати не розповідати, як вони з дитинства мріяли грати за Колос з Ковалівки, а відповісти на питання "Чий Крим".

Ох уж цей ображений глобальний Південь…