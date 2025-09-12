Прежде всего – ПВО: Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Прежде всего на нем обсуждались вопросы ПВО и поставки ракет, также речь шла о ситуации на фронте и дальнобойных ударах по России.

Деталями заседания Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. "Провел Ставку – очень содержательную. Прежде всего – ПВО, поставки систем, ракет к ним. Наши потребности, наши имеющиеся ресурсы защиты", – написал он.

Работа по поставкам ПВО

Глава государства рассказал, что определил "конкретные задачи" для активизации работы с партнерами ради более оперативной поставки, "а значит, более надежного прикрытия критической инфраструктуры".

"Военные, чиновники, дипломаты – у всех собственная часть ответственности", – заявил Зеленский.

По его словам, есть хорошие показатели в производстве перехватчиков, сейчас важно наращивать подготовку операторов.

На заседании также проанализировали баланс результатов и стоимости украинских дипстрайков.

"Спасибо каждому подразделению за меткость, и особенно в том, что касается российской логистики и топливного комплекса", – говорится в сообщении президента.

Наступление РФ на Сумы сорвано

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности ключевых направлений, сообщил Зеленский.

"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", – заявил глава государства.

Также Силы обороны Украины продолжают активно противодействовать штурмам врага в Донецкой области и Запорожье.

В этом контексте Зеленский выразил благодарность всем солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери армии агрессора.

На заседание Ставки обсудили потребности Украины в оружии – украинское производство, закупки и помощь партнеров.

"Обеспечиваем силу для нашей армии. Слава Украине!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall. Министр обороны Денис Шмыгаль и руководител Rheinmetall Армин Паппергер на встрече в Лондоне договорились о запуске совместного производства снарядов для ВСУ.

Напомним также, 11 сентября Владимир Зеленский заявил, что системы ПВО Patriot или SAMP/T не является эффективным решением против "Шахедов". Одна ракета Patriot стоит 2-3 млн долларов, тогда как цена "Шахеда" не превышает 100 тысяч. При атаках 500-800 дронами РФ в сутки применение дорогостоящих ракет теряет смысл, добавил президент.

