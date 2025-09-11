Россия запускает до 800 дронов в день: Зеленский объяснил, почему Patriot не является решением против 'Шахедов'

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы Patriot или SAMP/T не могут считаться эффективным решением против российских дронов-камикадзе. По его словам, одна ракета Patriot стоит 2-3 миллиона долларов, тогда как цена "шахеда" не превышает 100 тысяч. При массированных атаках в 500-800 дронов в сутки применение таких ракет теряет смысл.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов во время совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции. Он подчеркнул, что дорогие противоракетные комплексы созданы прежде всего для уничтожения баллистических целей. "Результат может дать только комплексный, экономически эффективный подход", – отметил президент.

Украина уже создала многоуровневую систему обороны, которая сочетает классическую противовоздушную оборону, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, авиацию и вертолеты, а также несколько линий радиоэлектронной борьбы. Зеленский отметил, что подобной системы сейчас нет ни в одной другой стране, кроме Украины и России.

Совместная работа

Президент подчеркнул, что Киев готов делиться этим опытом с союзниками. Он отметил, что партнерские государства должны строить собственные системы обороны, опираясь на украинскую практику.

"Мы готовы делиться этим опытом с нашими польскими и другими европейскими партнерами. Это должна быть совместная работа, чтобы каждое государство могло защитить своих людей", – подчеркнул он.

О событиях в Польше

Дополнительно Зеленский прокомментировал и события в Польше. Он заявил, что атаки дронов на территории соседней страны нельзя считать случайностью. По его мнению, это своеобразная репетиция, которая напоминает действия России во время оккупации Крыма.

"Тогда Россия использовала "зеленых человечков". Сегодня эту же роль выполняют российские беспилотники, пересекая границы. Риторика та же, опасность та же", – отметил президент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Польше следует серьезно готовиться к повторным дроновым атакам РФ. Впервые вооруженные силы Польши, как страны-члена НАТО, применили оружие против российских беспилотников. Несколько из них удалось сбить.

