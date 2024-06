Премьер Бельгии заявил, что уходит в отставку после громкого проигрыша на выборах

В воскресенье, 9 июня, премьер-министр Бельгии Александер де Кро объявил, что уходит в отставку. Политик принял такое решение после поражения на всеобщих выборах в стране.

Об этом сообщает издание Le Soir. Журналисты отмечают, что заметно растроганный политик прокомментировал результаты парламентских выборов со слезами на глазах. После его речи раздались бурные аплодисменты и одобрительные возгласы.

"Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильные. We will be back", – сказал он.

Премьер добавил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "скоро". Впрочем, эта скорость будет зависеть от формирования коалиции.

Несмотря на поражение, Александер де Кро поздравил победителей выборов, консервативную партию N-VA, придерживающуюся идеологии фламандского национализма. Впрочем, партия де Кро набрала менее 7% голосов и значительно отстала от ультралевых.

Справка

Александер де Кро занимал должность премьер-министра Бельгии с октября 2020 года. Впрочем, на национальных выборах ультралевая партия N-VA взяла более 18%, а партия премьера, либеральная Open VLD, – менее 6%. В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент проходили национальные парламентские выборы.

Напомним, ранее Украина и Бельгия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Но Брюссель выдвинул требование другого своего вооружения, предусмотренного двусторонним договором безопасности.

Документ предусматривает, что в 2024 году Бельгия выделит нам военную помощь на почти миллиард евро и обязуется поддерживать наше государство в течение следующих десяти лет. К 2028 году страна передаст Воздушным силам ВСУ 30 истребителей F-16 американской разработки (первые уже в текущем году).

В мае 2024 Украина согласилась с условием использовать самолеты F-16, которые будут предоставлены Бельгией, только на своей территории. Ожидается, что страна передаст нам 30 истребителей к 2028 году, первые из которых – уже в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бельгии 9 июня одновременно с выборами в Европейский парламент избирали депутатов национального парламента. По предварительным прогнозам большинство голосов избирателей может получить правая партия "Фламандский интерес", которая продвигает сепаратистские настроения.