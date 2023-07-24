Председателя Государственной судебной администрации разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взятки судьям ВС: детали дела

Председателя Государственной судебной администрации Украины разоблачили на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия. Сам же госслужащий получал свой "процент" за посреднические услуги.

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Детективы НАБУ и САП проводят у фигуранта обыски по месту работы председателя ГСА Украины. Об этом сообщили в Facebook Национального антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что 5 марта этого года глава ГСА получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. дол. США, из которых 5 тыс. дол. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США – он оставил себе за посреднические услуги.

После этого фигурант обещал помочь в вынесении решения судьями ВС, в частности, привлек к этому его бывшего председателя. Когда последнего разоблачили НАБУ и САП, глава ГСА резко изменил свое поведение и начал уклоняться от решения вопроса. В то же время он также не собирался возвращать полученную им неправомерную выгоду.

В НАБУ отметили, что дело квалифицируют по нескольким статьям: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины. Детали пообещали сообщить впоследствии.

Напомним: ДБР сообщило о подозрении скандальному бывшему одесскому военному Евгению Борисову. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Установлено, что в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 151 млн грн. В частности, мать военкома стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн. евро, а также приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере;

– в НАБУ сообщили о международной коррупционной схеме с паспортами и другими документами, нанесшей 450 млн грн ущерб государственному полиграфкомбинату "Украина". Пострадал каждый украинец, оформлявший документы. Организатором назван бывший руководитель предприятия Максим Степанов.