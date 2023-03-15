Ровно 85 лет назад гитлеровская Германия аннексировала Австрию. Это было сделано на глазах у всех европейских стран и мировой общественности, которые "проглотили" такой ход уверенно шагнувшего навстречу созданию Третьего рейха Гитлера.

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Всё это Владимир Путин сделал как copy paste тоже в марте, но уже 2014 года, когда незаконно вторгся с оккупационной армией в украинский Крым и попытался его аннексировать. Вялая реакция мира на нацистскую оккупацию Австрии фактически открыла двери для начала Второй мировой войны, а слабое реагирование международного сообщества на насильственное присоединение Крыма к Российской Федерации подготовило почву для крупнейшей войны со времен Второй мировой, развязанной Москвой 24 марта 2022 года, которую Пекин упорно называет конфликтом, не определяя виновника, который всё это начал.

На самом деле Китай во всём винит НАТО. Но разрушение Бородянки, массовые убийства в Буче, ежедневные обстрелы Харькова и Константиновки, геноцид в Мариуполе - страшно подумать, что этот город уже возможно потерял 100 000 жителей из довоенного полумиллионного населения из-за безжалостного российского вторжения, все эти преступления совершило не НАТО, а Российская Федерация, которую Пекин не осуждает, а тесно сотрудничает политически и экономически.

После вступления нацистской армии в Австрию в марте 1938 года и присоединения страны к Третьему рейху фюрер немедленно приступил к подготовке "всенародного референдума" в поддержку аннексии. После победы на так называемом воле изъявлении Гитлер в своей знаменитой речи заявил, что Германия начала подниматься с колен, а Австрия, вернулась домой. По такому же сценарию выступил кремлёвский фюрер. Он вначале ввел свою армию на украинский полуостров в феврале 2014 года и тут же провел референдум на де-факто оккупированной территории, на котором в Севастополе, например проголосовало 103%! за присоединение к России. В то время оккупанты, видимо, ещё не научились умело манипулировать цифрами на незнакомой местности. Интересно, что Гитлер не хотел проводить всенародный референдум в Австрии перед вторжением немецкой армии. Путин также не говорил ни слова о необходимости референдума в Крыму. Ещё за неделю до прихода на полуостров российской оккупационной армии глава Кремля заявлял, что Крым — неотъемлемая часть Украины. А через месяц в Москве на торжественном собрании в манере Гитлера провозгласил, что Крым вернулся домой и что Россия начала подниматься с колен.

Поднятие с колен немецких нацистов стоило человечеству 50 миллионов жизней, а какой будет расплата за вставание с колен российских неофашистов-рашистов, нам ещё предстоит увидеть. Чем раньше мы остановим российскую агрессию, тем больше шансов, что Третий Рим, как называют Москву местные шовинисты, не превратится в Третий Рейх и далее в Третью мировую войну. Если такая ​​перспектива устраивает Пекин, то он может продолжать тайно играть на поддержку Москвы. Однако всё это закончится очень опасными последствиями не только для Китая, но и для всего мира.

Шокирует тот факт, что Российская Федерация решила срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения вопроса о том, что "русофобия мешает поиску необходимых путей и долгосрочных решений украинского кризиса". Что сказать: Москва в своём репертуаре. Ложь и цинизм всегда были оружием внешней политики Российской империи, а потом и бывшего СССР, особенно в сталинскую эпоху. Когда в конце 1939 года советская авиация атаковала Финляндию и бомбила Хельсинки, зарево горящих городских кварталов было видно даже в Таллинне, который стоит на противоположном берегу Финского залива. Тогда советский посол в Лиге Наций, перед исключением СССР из этой всемирной организации за агрессию, сказал, что самолёты Красной Армии сбрасывают на Хельсинки не бомбы, а только мешки с хлебом, чтобы мирное население не голодало.

Ему никто не поверил, так как в столице Финляндии находилось множество дипломатических представительств, которые оперативно информировали свои государства о ситуации в стране аккредитации. Жители этой страны и особенно столицы до сих пор не забыли, как СССР заставил Финляндию подписать мирный договор, по которому она потеряла почти треть своей территории. Этим сейчас занимается и Владимир Путин, поэтому необходимо запомнить всех, кто посмеет поддержать его "мирный план" фактической легализации оккупации почти четверти украинских территорий. Новоявленный кремлёвский фюрер или Сталин имеет своих сторонников по всему миру, поэтому нам предстоит выяснить скрытые замыслы политики Москвы, ведущей человечество к новой мировой войне. Перед этим так называемым слушанием в Совете Безопасности ООН закономерным становится вопрос, а что Россия вообще делает в Совбезе.

Главный мировой агрессор готовится с первого апреля этого года перебрать председательство в СБ ООН. Мы можем себе только представить, как всё это может разворачиваться. Одной рукой Москва убивает мирных жителей Украины, насилует украинских женщин, ворует украинских детей, без разбора обстреливает украинские города, а другой рукой будет голосовать за мир во всём мире. Это как судебное заседание ведёт убийца, который по своему делу об убийстве, всем заявил, что оно сфабриковано, как будто украинские города обстреливают украинские националисты, а мертвых украинских мирных жителей играют актёры из Голливуда, а украинских детей не крадут, а вывозятся на курорты РФ и так далее в духе бомбежки Хельсинки советским хлебом. Может быть, это всё было бы смешно, но при участии России, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и, возможно, Китая у нас появляется новый блок стран, ненавидящих демократию, возможность выражения независимого мнения, дух свободы как смертельную опасность для своего существования. Чтобы защитить свою диктатуру, они готовы на всё — убийства, насилие, ложь, манипуляции. Украину они видят поворотным пунктом в реализации своих преступных планов и пропаганды своего мировоззрения и сомнительных духовных ценностей. Если они собираются нарушать международное право, то изо всех сил будут защищать Россию как члена Совета Безопасности. На этом вопросе в ООН мы увидим, сформировалась ли новая коалиция духовных наследников диктаторских режимов эпохи Гитлера и Сталина.