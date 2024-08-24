Правдивость формулы Порошенко 'Армия. Язык. Вера' доказана жизнью – фонд Петра Порошенко

Фонд Петра Порошенко поздравил всех украинцев с 33-й годовщиной независимости Украины и подчеркнул, что основы Государственности и Независимости - это Армия. Язык. Вера. ЕС. НАТО. Украина.

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Об этом написано на странице фонда в Facebook.

"Дорогие друзья! Мы искренне поздравляем всех с Днем Независимости!

В этот день для нас важно было подчеркнуть, что основы Государственности и Независимости – это Армия. Язык. Вера. ЕС. НАТО. Украина.

Однако такое наше поздравление понравилось не всем, и власти из-за давления на компании, которые печатали и размещали борды, через втягивания правоохранительных органов, заставили эти борды снять", – говорится на странице Фонда Порошенко.

Такие действия в Фонде рассматривают как антигосударственную деятельность.

"Да, мы убеждены, что правдивость государственной формулировки Порошенко "Армия. Язык. Вера" сегодня доказана самой жизнью.

А ведь формула ЕС. НАТО. Украина - это путь, который даст нам те гарантии независимости и демократии, при которых, в частности, невозможно будет давление на бизнес и беспредельные политиканские прихоти в правоохранительные органы снимать поздравления с Днем Независимости, потому что они кому-то не понравились, - сообщили в Фонде Порошенко.

В сообщении напомнили, что Фонд Порошенко уже помог украинской армии более чем на 5 млрд грн. Он наполняется сугубо деньгами семьи Порошенко и за поздравительные борды уплатил в соответствии с заключенными соглашениями.

"Мы убеждены, что Украина отстоит свою Независимость и станет частью Европейского сообщества. Мы верим, что в ЕВРОПЕЙСКОЙ Украине будет верховенство права и достоинство – как право каждого".

С праздником!", – написано на странице Фонда Порошенко.