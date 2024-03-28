'Позвольте мне прояснить одну вещь': Шольц назвал залог мира в Украине и рассказал о переговорах

Мир в Украине возможен в любое время. Для этого российский диктатор Владимир Путин должен прекратить свои террористические действия и вывести войска из нашей страны.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Märkische Allgemeine Zeitung. В настоящее время ряд стран, в том числе и Украина, на уровне советников ведут переговоры относительно путей достижения мирной договоренности.

"Но позвольте мне прояснить одно: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", – подчеркнул Шольц.

Он добавил, что посреднические дипломатические инициативы по прекращению войны в Украине были всегда – как сразу после начала полномасштабной войны, так и до сих пор.

"Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их лишь в качестве повода для одновременного перебрасывания своих войск на восток для большого наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене – невероятных преступлениях российских вооруженных сил в сфере прав человека против гражданского населения", – напомнил Шольц.

Впоследствии, отметил Шольц, было успешно заключено зерновое соглашение, которое Путин тоже отменил спустя некоторое время. Кроме того, были переговоры по безопасности на ЗАЭС и обмену пленными. Сейчас дипломаты находятся в поиске оптимальной формы мирной договоренности, однако Путин способен прекратить войну в любое время, отметил Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Китае собрались провести международную мирную конференцию и хотят, чтобы в мероприятии приняли участие и Россия, и Украина. Также страна представила свои предложения по успеху мирной конференции, которую Швейцария планирует провести этим летом.

– Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что у Украины есть четкая позиция, что Россия не должна быть участником первого Глобального саммита мира, который может состояться весной 2024 года в Швейцарии. Государства, желающие достичь на этой встрече результата, разделяют позицию украинской стороны.

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