Позиция стран Глобального Юга зависит от успехов Украины на поле боя, – Дмитрий Кулеба

Политическая динамика отношений стран Глобального Юга с Украиной в значительной степени зависит от ситуации на поле боя. Когда украинская армия имеет значительные успехи, то и эти государства проявляют большую приверженность Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге для иностранных СМИ. Он объяснил, почему для стран Глобального Юга есть смысл поддерживать Украину.

"Когда Украина демонстрирует значительные успехи на поле боя, мы видим, что страны Глобального Юга больше склоняются к позиции Украины. Когда ситуация становится более стабильной – с точки зрения позиций России – мы видим, что эти страны становятся более "сбалансированными" в своих позициях", – объяснил Дмитрий Кулеба.

По его словам, в этом случае "политическая динамика в значительной степени зависит от динамики, которая есть на линии фронта".

По мнению Кулебы, общий месседж, который Украина посылает странам Глобального Юга, очень прост: если Россия победит, эти страны первыми ощутят на себе всплеск насилия и трансграничной агрессии в своих регионах.

Именно поэтому для них есть смысл поддерживать Украину, добавил Кулеба.

Министр также отметил, что МИД Украины работает над организацией ряда визитов в страны Латинской Америки, в частности в Бразилию. Но даты этого турне Кулеба не озвучил, поскольку они еще не согласованы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время разговора он призвал Индию поддержать реализацию украинской формулы мира.

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