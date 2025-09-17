Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш признал что страна-агрессор Россия "решительно сопротивляется" идее перемирия в Украине. Таким образом, российская агрессия вряд ли завершится в краткосрочной перспективе.

Об этом Гутерреш говорил на пресс-конференции накануне "Недели высокого уровня" 80-й Генеральной Ассамблеи. По его словам, глобальные разногласия довели сам принцип международного сотрудничества до самого хрупкого состояния за последние десятилетия.

Прогноз секретаря ООН

В частности, Гутерреш отметил, что Россия якобы настаивает на необходимости "глобального соглашения". Напомним, что об этом соглашении главный военный преступник России Владимир Путин лично рассказывал главе ООН, когда последний осенью прошлого года прибыл к нему в Казань. Однако Гутерреш признал, что предложенное главарем Кремля "глобальное соглашение крайне трудно достичь".

"Поэтому боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны по меньшей мере еще какое-то время. При этом насилие сейчас особенно драматическое, потому что оказывает огромное влияние на гражданское население, что является абсолютно печальным", – сказал глава ООН.

По его словам, у ООН по войне в Украине "очень четкая позиция " – война должна прекратиться "на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи".

Что еще сказал Гутерреш

Генсек ООН никак не объяснил, почему его организация не может повлиять на своего члена и члена Совбеза Россию – ведь это именно российская позиция идет вопреки "Уставу ООН, международному праву и резолюциям Генеральной Ассамблеи". Однако он косвенно признал, что ООН теряет свои позиции международного арбитра.

"Международное сотрудничество находится под давлением, которого мы еще не видели за свою жизнь. Некоторые называют это Кубком мира по дипломатии. Но дело не может идти о зарабатывании очков – дело должно идти о решении проблем. На кону слишком много", – также признал Гутерреш.

Поскольку на следующей неделе в Нью-Йорке появятся почти 150 глав государств и правительств, генсек ООН пообещал, что лично проведет более 150 двусторонних встреч, призывая лидеров "разговаривать непосредственно друг с другом".

Отметим, что на мероприятии на следующей неделе также будут президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. Уже сейчас планируется встреча между ними.

