Потенциальная партия Билецкого имеет шансы пройти в Раду в случае выборов: что показал опрос

В случае проведения выборов в Верховную Раду во второй половине сентября 2026 года потенциальная партия Андрея Билецкого "Третья Штурмовая" могла бы преодолеть избирательный барьер. За неё готовы проголосовать 10,8% всех опрошенных или 13,1% тех, кто определился со своим выбором и планирует голосовать.

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В то же время близкие показатели имеют потенциальные партии Валерия Залужного и Владимира Зеленского, а также "Европейская Солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании "Социополис", проведенного во второй половине сентября 2026 года.

Рейтинг потенциальных партий

За потенциальную партию Валерия Залужного проголосовали бы 13,2% всех опрошенных или 16,0% среди тех, кто определился с выбором. Потенциальная партия Владимира Зеленского получила бы 11,4% и 13,9% соответственно, "Европейская Солидарность" – 11,1% и 13,5%, а "Третья Штурмовая" Андрея Билецкого – 10,8% и 13,1%.

Далее в опросе следуют потенциальная партия Кирилла Буданова – 7,5% среди всех опрошенных и 9,1% среди определившихся, а также "Разумная политика" Дмитрия Разумкова – 6,5% и 7,9%.

Потенциальные партии Игоря Терехова и Михаила Федорова набирают по 4,9% среди всех опрошенных и по 6,0% среди тех, кто определился. Партию Сергея Притулы "24 АВГУСТА" поддержали бы 3,3% и 4,0%, потенциальную партию Александра Усика – 3,0% и 3,6%, "Батькивщину" – 2,5% и 3,0%.

В то же время 9,5% респондентов не определились с выбором, 6,6% не стали бы участвовать в голосовании, а 1,6% испортили бы бюллетень.

Рейтинг кандидатов в президенты

Если бы президентские выборы состоялись во второй половине сентября, Владимира Зеленского поддержали бы 19,1% всех опрошенных или 23,0% тех, кто определился с выбором. Для Валерия Залужного эти показатели составляют 19,0% и 22,9%.

Петра Порошенко поддержали бы 8,9% всех опрошенных, Кирилла Буданова – 7,9%, Андрея Билецкого – 7,2%, Михаила Федорова – 6,3%, Дмитрия Разумкова – 5,7%. Александр Усик получил бы 2,7%, а Юлия Тимошенко – 2,5%.

Не определились с выбором 8,5% опрошенных, 7,2% не планировали бы голосовать, еще 1,2% испортили бы бюллетень.

Как украинцы видят проведение выборов

53,6% опрошенных считают, что после реального прекращения боевых действий президентские и парламентские выборы должны состояться одновременно. Еще 22,2% считают, что первыми должны пройти президентские выборы, а 19,0% – выборы в Верховную Раду.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что большинство украинцев не ожидает окончания войны с Россией в ближайшее время. По данным опроса, 21% респондентов надеялись на прекращение боевых действий до конца 2026 года, а ещё 15% – в первой половине 2027-го.

В то же время 45% опрошенных считали, что война продлится как минимум до второй половины 2027 года или даже дольше, тогда как 19% не смогли определиться с прогнозом. Несмотря на это, 61% заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

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