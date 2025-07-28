'Постоянно укрепляем воздушный щит': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и рассказал о важных переговорах

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку России на Украину в ночь на 28 июля. Он отметил, что продолжается активная работа над укреплением воздушной обороны.

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Уже через несколько дней ожидаются переговоры с партнерами по финансированию и производству беспилотников. Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

"Мы постоянно укрепляем украинский воздушный щит, и очень важно поддерживать полное понимание у партнеров, чем именно они могут помочь. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами по этой задаче. Министр обороны Украины и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения на своем уровне", – говорится в сообщении.

Детали ночной атаки

По словам Зеленского, в ходе ночной российской атаки активно работали наши подразделения беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, мобильные огневые группы.

"В общем на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов. Хорошие результаты у беспилотной защиты против "Шахедов" – десятки сбитых российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания", – написал глава государства.

В настоящее время во всех пострадавших районах продолжаются спасательные работы, в том числе по восстановлению электроснабжения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По состоянию на данный момент известно о восьми раненых.

"Я благодарен спасателям, коммунальным службам, полиции, энергетикам – всем, кто привлечен, за оперативную работу. Украинцы умеют защищать себя и обязательно защитят. Слава Украине!" – резюмировал президент.

Что предшествовало

Вечером 27 июля Россия подняла в небо авиацию для очередного ракетного обстрела Украины. Параллельно продолжалась атака "Шахедов". Первые ударные дроны в нашем воздушном пространстве появились еще около 18:30. В частности, в Киеве известно о пяти раненых в Дарницком районе.

Также в ночь на 28 июля захватчики нанесли удар по Днепропетровской области. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской, Покровской громадах. В результате атаки пострадали два человека, произошел пожар, есть разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Одной из ключевых тем диалога стали оборонные потребности Украины и способы усиления защиты украинцев от российских ударов. Макрон заверил, что Франция присоединится к производству украинских дронов всех типов.

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